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    Здоров'я

    Пом’якшення карантину не скасовує масковий режим, – МОЗ

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    <p>Адаптивний карантин не відміняє масковий режим, дотримання соціальної дистанції, &ndash; Степанов</p> - Пом’якшення карантину не скасовує масковий режим, – МОЗ

    Адаптивний карантин не відміняє масковий режим, дотримання соціальної дистанції, – Степанов

    Степанов нагадав про необхідність одягати маски і дотримуватися соціальної дистанції

    Пом'якшення карантину не скасовує необхідності дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції. Про це на брифінгу 5 червня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    «Уряд запровадив режим адаптивного карантину, запровадив певне пом'якшення етапу виходу з цього карантину, але карантин не скасований. Я хочу нагадати, що в Україні люди  хворіють на Covid-19, і за останню добу зареєстровано 553 хворих, вчора було 588. Стратегія, яка було обрана, це стратегія стримування , але вона ніяким чином не відміняє масковий режим, дотримання соціальної дистанції», - сказав Степанов.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      25964
    • Хворіють
      13830
    • Одужали
      11372
    • Померли
      762
    В Україні 5 червня зафіксовано 553 нових випадків коронавірусу, це на 35 випадків менше, ніж учора (588). Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 859 у дітей, 4 963 – у медиків. З 553 людей, що захворіли за останню добу, 30 дітей (вчора 38), 75 медпрацівників (вчора 103). Одужали – 330, померли – 15 (вчора 12). За добу госпіталізували 103 особу
    Максим Степанов карантин коронавірус
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