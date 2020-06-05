Пом’якшення карантину не скасовує масковий режим, – МОЗ



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Адаптивний карантин не відміняє масковий режим, дотримання соціальної дистанції, – Степанов

Степанов нагадав про необхідність одягати маски і дотримуватися соціальної дистанції

Пом'якшення карантину не скасовує необхідності дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції. Про це на брифінгу 5 червня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Уряд запровадив режим адаптивного карантину, запровадив певне пом'якшення етапу виходу з цього карантину, але карантин не скасований. Я хочу нагадати, що в Україні люди хворіють на Covid-19, і за останню добу зареєстровано 553 хворих, вчора було 588. Стратегія, яка було обрана, це стратегія стримування , але вона ніяким чином не відміняє масковий режим, дотримання соціальної дистанції», - сказав Степанов.

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