Понад 400 тис. українців зробили бустерне щеплення

Бустерну дозу від Covid вже отримали понад 400 тисяч українців

З початку вакцинальної кампанії в країні отримали щеплення 15 442 559 осіб

В Україні за минулу добу, 4 лютого, отримали щеплення від коронавірусу 76 350 осіб. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Першу дозу отримали 22 352 осіб, другу дозу - 29 708 осіб, додаткову дозу отримали 617 осіб, бустерну дозу - 23 673 особи.

З початку вакцинальної кампанії в країні отримали щеплення 15 442 559 осіб, з них отримали дві дози - 14 758 350, отримали додаткову дозу вакцини 20 040 осіб, а бустерну дозу - 444 730.

Всього зроблено 30 665 677 щеплень.

Нагадаємо, в Україні за п'ятницю, 4 лютого, зафіксовано 42 533 підтверджених випадків Covid-19. Це менше, ніж напередодні (43 778 позитивних тестів).

Головна інфекціоністка розповіла, скільки насправді в Україні хворих на Covid-19.

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