«Повністю здоровий»: пацієнта, якому у Львові пересадили серце, виписали з лікарні



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До операції чоловік не міг навіть ходити, бо серце не качало кров, а зараз без проблем піднімається сходами

Лікар подякував рідним донора, які своїм вчинком врятували життя людині

Місяць тому у Львові 57-річному Віктору Бурківському зробили трансплантацію серця, а сьогодні він уже вирушив додому.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний лікар Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук.

«Це йому місяць тому, 3 липня, в Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги м. Львів було пересаджено серце. До операції чоловік не міг навіть ходити, бо серце не качало кров, а зараз без проблем піднімається сходами! Сьогодні Віктора, який після операції перебував під наглядом наших колег з Інститут серця МОЗ України, виписали додому. Щасливі за нього і його родину, адже трансплантація стала для них шансом на повноцінне життя», – відзначив лікар.

Також Олег Самчук ще раз подякував рідним донора, які своїм вчинком врятували життя людині.

Нагадаємо, операція у Львівській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги відбулась у ніч на 4 липня. Це була перша така операція у Львові і третя в Україні за останні 15 років.