Коронавірус у Німеччині прогресує. Рівень захворюваності повернувся до квітневого



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Актуально хворими вважаються в ФРН на ранок 19 вересня 29 тисяч людей

Ситуація у Німеччині є дещо кращою, ніж у сусідів – Франції, та Чехії, де теж спостерігається стрибок захворюваності

Кількість нових випадків інфікування коронавірусом у ФРН сягнула 2 297 за останню добу, що дорівнює показникам, які фіксувалися наприкінці квітня.

Дані 19 вересня вранці оновив Інститут Роберта Коха, повідомляє Укрінформ.

Актуально хворими вважаються в ФРН на ранок 19 вересня 29 тисяч людей. Загалом з кінця січня в країні було зафіксовано 270 070 випадків захворювання, майже 240 тисяч людей одужало. Померло загалом 9 384 людини, в тому числі шість – за останню добу.

Пік захворюваності припав на кінець березня – початок квітня, коли в деякі дні фіксувалося понад шість тисяч випадків за добу.

У понеділок, 21 вересня, пройде засідання уряду ФРН, присвячене питанням пандемії, на якому будуть говорити про можливі заходи реагування на зростання захворюваності.

Що стосується таких кроків як обмеження перетину кордонів, то Берлін вважає, що вони мають бути узгодженими на рівні ЄС і скоординованими.

«У даний момент тема щодо закриття кордонів у Міністерстві внутрішніх справ активно не обговорюється», – сказав речник відомства Петер Альтер.

Ситуація у Німеччині є дещо кращою, ніж у сусідів – Франції, та Чехії, де теж спостерігається стрибок захворюваності.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 18 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3240 людей. Це на 12 випадків більше, ніж днем раніше (3228). Одужали за минулу добу – 1268 осіб (днем раніше – 1573), померли 48 – (68).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 19 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 172712 людей, одужали 76754 особи, летальних випадків – 3516.

Коронавірус в Україні

Всього 172712

Хворіють 92422

Одужали 76754

Померли 3516

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Як повідомлялося, головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.