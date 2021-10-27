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    Кисневий колапс у ковід-лікарні Одеси: керівниця медустанови повідомила деталі

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    Під час екстреного транспортування ніхто з евакуйованих не помер, їхній стан не погіршився - Кисневий колапс у ковід-лікарні Одеси: керівниця медустанови повідомила деталі
    Під час екстреного транспортування ніхто з евакуйованих не помер, їхній стан не погіршився
    фото Wavebreakmedia/Depositphotos

    Про проблеми з киснем були завчасно поінформовані чиновники профільного департаменту ОДА

    В Одесі у відділенні обласного центру соціально значущих хвороб - одного з опорних закладів регіону для хворих на Covid-19 - вчора закінчився кисень через порушення його поставок двома підприємствами. Про це повідомила під час брифінгу керівник центру Світлана Єсипенко.

    За її словами, 26 жовтня в центрі склалася позаштатна ситуація, тому що протягом останніх шести тижнів почалися збої з поставками кисню. Тому пацієнтів переключали на балонний кисень, що «не дуже правильно в тактиці лікування хворих», підключених до апаратів ШВЛ.

    Як пояснила Єсипенко, підприємства «Кріогенсервіс» та «Кріопром», з якими укладені відповідні договори, не виконують свої зобов'язання.

    «Це якраз ті постачальники, які забезпечували роботу циліндра на Міхновського, 50. У відділенні перебували 43 пацієнти, з яких 13 – на ШВЛ...», – уточнила Єсипенко.

    Як зазначила керівник, про проблеми з киснем були завчасно поінформовані чиновники профільного департаменту ОДА. Зокрема, було відомо, що кисню вистачить тільки до 16:00, а пізніше стало зрозуміло, що постачальник його не привезе. Тому було ухвалено рішення про перевезення пацієнтів, яких до останньої хвилини супроводжувала завідуюча реанімацією та 10 анестезіологів.

    Також вночі було в оперативному порядку вирішено питання з генератором, який швидко встановили у відділенні на Ядова: фахівці сумнівалися, чи витримає додаткове навантаження електропроводка.

    За словами Єсипенко, в ковід-відділенні центру на Ядова – 210 ліжко-місць, а станом на ранок 27 жовтня в ньому перебувають 217 пацієнтів.

    Відділення на Ядова киснем забезпечує інший постачальник, а підрозділи на Міхновського не будуть функціонувати, поки не отримають відповідних гарантій від вищеназваних компаній-постачальників.

    За даними Єсипенко, у відділенні на Ядова є централізований кисень, запасів повинно вистачити до початку листопада.

    У відділення на вулицю Ядова пацієнтів транспортували з апаратами ШВЛ та іншим цінним обладнанням. Як стверджують чиновники, ніхто з евакуйованих не помер, їхній стан не погіршився.

    Нагадаємо, 26 жовтня в Одесі в одному з відділень для ковід-пацієнтів обласного центру соціально значущих хвороб закінчився кисень, десятки пацієнтів довелося евакуювати.

    Нагадаємо, на тлі призупинення роботи двох виробників медичного кисню в Україні міністерство охорони здоров'я країни домовилося про його поставки з Польщі.

    У понеділок ввечері повідомлялося, що у лікарнях Чернігова кисню для covid-хворих лишилося на кілька годин, на Херсонщині – на три дні.

    Також в одеських волонтерів закінчилися кисневі концентратори для хворих.

    Теги: Одеса лікарня коронавірус
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    Кисневий колапс у ковід-лікарні Одеси: керівниця медустанови повідомила деталі