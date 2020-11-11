Психотерапевт пояснила природу людей, які агресивно ставляться до вимоги вдягнути маску

Людей, які заперечують коронавірус і потребу захисту від нього, фахівець ділить на дві категорії

Психотерапевт Ірина Демеркова пояснила поведінку людей, які не вірять в коронавірусну інфекцію.

В інтерв’ю «Главкому» фахівчиня зазначила, що категорія людей, яка демонстративно відмовляється носити маски, дотримуватись дистанції ділиться на два підтипи.

«Перша – люди підліткового пасивно-агресивного стилю поведінки із позицією: «як тільки мені вказують, я буду бунтувати, і немає різниці, чи це корисно мені чи ні». Як приклад можна навести французів – це бунтівний народ, будь-які заборони ззовні вони сприймають через бунт: «ще чого, будуть нам вказувати ходити у масках або дотримуватись дистанції». Є вислів: «відморожу вуха мамі на зло». Мати каже підлітку: «Одягни шапку, бо мороз», а підліток каже: «Воно мені не потрібно, я піду і вуха відморожу». Спрацьовує логіка: я не послухав маму, я дорослий, самостійний, взяв свою силу, свою владу. Попри те, що це зруйнувало б моє здоров’я, вплинуло б на мене негативно. Критичне мислення розвинене слабо, і воно не допомагає людині робити певні висновки», – зазначила Демеркова.

Крім того, лікарка розповіла про тих, хто вважає, що людей обманюють щодо захворювання на коронавірус.

«Друга категорія – це люди параноїдного складу (часто бувають захоплені конспірологічними ідеями, схильні вважати, що їх обманюють, – «Главком»), які прагнуть «бути сильним». Для них це означає нічого не відчувати, позиціювати себе невразливим, мовляв, «не треба мені тут розказувати, який-такий вірус, вас тут навмисне обманули, щоб вами керувати, вас лякають, а мене нічого не бере» – вважає психотерапевт.

Це той стан, коли людина створює свою внутрішню систему вірувань.

«Приміром, хтось щиро вірить, що якщо їстиме щодня часник і нічого більше не робитиме, то коронавірусом не захворіє. Моя подруга писала дисертацію на цю тему – про ігнорування загрози хвороб у лікарів. Багато медпрацівників ігнорують свою симптоматику і звертаються за допомогою лише, коли хворобу запущено. Спрацьовує захисний механізм: «нічого страшного, минеться», – пояснила Демеркова.