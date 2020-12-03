Радуцький: Україна може отримати прискорений доступ до вакцини від Covid-19

Рада може скоротити терміни затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин і ліків проти коронавірусу

Вакцинація великої кількості пацієнтів дозволить зменшити навантаження на систему охорони здоров’я України

Профільний комітет Верховної Ради рекомендував нардепам підтримати законопроєкт №4314, який дозволяє скоротити терміни затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин і ліків проти коронавірусу.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

«Вакцинація великої кількості пацієнтів дозволить зменшити навантаження на систему охорони здоров’я України», – сказав нардеп.

Зазначається, що залучення до клінічних випробувань вакцин дозволило б вже зараз провести вакцинацію частини населення. Окрім того, скорочення термінів державної реєстрації відповідних засобів пришвидшить їхнє повномасштабне застосування.

Нагадаємо, уряд вніс вакцини до списку ліків від Covid-19.

За останнім соцопитуванням 40% українців відмовляються вакцинуватися від Covid-19. Натомість 55% українців готові до щеплення, якщо воно буде безкоштовним.

Як відомо, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

Стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.

Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.