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    Здоров'я

    Радуцький: Україна може отримати прискорений доступ до вакцини від Covid-19

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    Рада може&nbsp;скоротити терміни затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин і ліків проти коронавірусу - Радуцький: Україна може отримати прискорений доступ до вакцини від Covid-19
    Рада може скоротити терміни затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин і ліків проти коронавірусу

    Вакцинація великої кількості пацієнтів дозволить зменшити навантаження на систему охорони здоров’я України

    Профільний комітет Верховної Ради рекомендував нардепам підтримати законопроєкт №4314, який дозволяє скоротити терміни затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин і ліків проти коронавірусу. 

    Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

    «Вакцинація великої кількості пацієнтів дозволить зменшити навантаження на систему охорони здоров’я України», – сказав нардеп.

    Зазначається, що залучення до клінічних випробувань вакцин дозволило б вже зараз провести вакцинацію частини населення. Окрім того, скорочення термінів державної реєстрації відповідних засобів пришвидшить їхнє повномасштабне застосування. 

    Нагадаємо, уряд вніс вакцини до списку ліків від Covid-19.

    За останнім соцопитуванням 40% українців відмовляються вакцинуватися від Covid-19. Натомість 55% українців готові до щеплення, якщо воно буде безкоштовним. 

    Як відомо, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

    Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

    Стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.

    Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.

    Теги: здоров'я Верховна Рада медицина закон Україна щеплення вакцинація коронавірус Михайло Радуцький
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