Радуцький: Україна може отримати прискорений доступ до вакцини від Covid-19
Вакцинація великої кількості пацієнтів дозволить зменшити навантаження на систему охорони здоров’я України
Профільний комітет Верховної Ради рекомендував нардепам підтримати законопроєкт №4314, який дозволяє скоротити терміни затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин і ліків проти коронавірусу.
Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
«Вакцинація великої кількості пацієнтів дозволить зменшити навантаження на систему охорони здоров’я України», – сказав нардеп.
Зазначається, що залучення до клінічних випробувань вакцин дозволило б вже зараз провести вакцинацію частини населення. Окрім того, скорочення термінів державної реєстрації відповідних засобів пришвидшить їхнє повномасштабне застосування.
Нагадаємо, уряд вніс вакцини до списку ліків від Covid-19.
За останнім соцопитуванням 40% українців відмовляються вакцинуватися від Covid-19. Натомість 55% українців готові до щеплення, якщо воно буде безкоштовним.
Як відомо, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.
Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.
Стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.
Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.