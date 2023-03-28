Дослідники знайшли простий і смачний спосіб зменшити ризик діабету

У середньому в одній чашці кави від 70 до 150 мг кофеїну, і вчені вважали, що вживання від трьох до п'яти порцій кави на день може знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань і діабету другого типу

Кофеїн прискорює метаболізм, збільшує спалювання жиру і знижує апетит, а це скорочує ризик ожиріння і хоча б частково зменшує ймовірність розвитку діабету

Високі концентрації кофеїну в плазмі можуть знизити ризик розвитку діабету другого типу та ожиріння. Про це свідчать висновки міжнародної команди дослідників.

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У середньому в одній чашці кави від 70 до 150 мг кофеїну, і вчені вважали, що вживання від трьох до п'яти порцій кави на день може знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань і діабету другого типу. Проте більшість досліджень досі не могла точно встановити зв'язок кофеїну зі зниженим ризиком розвитку діабету, як і відокремити його ефект від впливу інших факторів.

Нове дослідження впливу кофеїну

Міжнародна команда дослідників зі Швеції, Великобританії та Данії використала метод менделівської рандомізації. Вони з'ясували, наскільки високий рівень кофеїну в крові впливає на утворення жирових відкладень, а також довгострокові ризики розвитку діабету другого типу та основних серцево-судинних захворювань.

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Майже 10 тис. осіб переважно європейського походження брали участь у шести довгострокових дослідженнях.

Кофеїн знижує ризик діабету

У людей, в організмі яких кофеїн метаболізується повільніше, рівень кофеїну в крові в середньому вищий, ніж у людей із високою швидкістю метаболізму кофеїну. Результати аналізу показали, що у таких людей у ​​середньому нижчий індекс маси тіла, менше жирових відкладень і нижче ризик розвитку діабету другого типу. А ось на ризик виникнення серцево-судинних захворювань високий рівень кофеїну серйозно не вплинув.

Вчені зробили такий висновок: добре відомо, що кофеїн прискорює метаболізм, збільшує спалювання жиру і знижує апетит, а це скорочує ризик ожиріння і хоча б частково зменшує ймовірність розвитку діабету. Можливо, у майбутньому несолодкі напої з кофеїном можуть стати простим способом профілактики цих захворювань.

До слова, вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя (дослідження).