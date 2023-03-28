Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Дослідники знайшли простий і смачний спосіб зменшити ризик діабету

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Дослідники знайшли простий і смачний спосіб зменшити ризик діабету
У середньому в одній чашці кави від 70 до 150 мг кофеїну, і вчені вважали, що вживання від трьох до п'яти порцій кави на день може знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань і діабету другого типу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Кофеїн прискорює метаболізм, збільшує спалювання жиру і знижує апетит, а це скорочує ризик ожиріння і хоча б частково зменшує ймовірність розвитку діабету

Високі концентрації кофеїну в плазмі можуть знизити ризик розвитку діабету другого типу та ожиріння. Про це свідчать висновки міжнародної команди дослідників.

У середньому в одній чашці кави від 70 до 150 мг кофеїну, і вчені вважали, що вживання від трьох до п'яти порцій кави на день може знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань і діабету другого типу. Проте більшість досліджень досі не могла точно встановити зв'язок кофеїну зі зниженим ризиком розвитку діабету, як і відокремити його ефект від впливу інших факторів.

Нове дослідження впливу кофеїну

Міжнародна команда дослідників зі Швеції, Великобританії та Данії використала метод менделівської рандомізації. Вони з'ясували, наскільки високий рівень кофеїну в крові впливає на утворення жирових відкладень, а також довгострокові ризики розвитку діабету другого типу та основних серцево-судинних захворювань.

Майже 10 тис. осіб переважно європейського походження брали участь у шести довгострокових дослідженнях.

Кофеїн знижує ризик діабету

У людей, в організмі яких кофеїн метаболізується повільніше, рівень кофеїну в крові в середньому вищий, ніж у людей із високою швидкістю метаболізму кофеїну. Результати аналізу показали, що у таких людей у ​​середньому нижчий індекс маси тіла, менше жирових відкладень і нижче ризик розвитку діабету другого типу. А ось на ризик виникнення серцево-судинних захворювань високий рівень кофеїну серйозно не вплинув.

Вчені зробили такий висновок: добре відомо, що кофеїн прискорює метаболізм, збільшує спалювання жиру і знижує апетит, а це скорочує ризик ожиріння і хоча б частково зменшує ймовірність розвитку діабету. Можливо, у майбутньому несолодкі напої з кофеїном можуть стати простим способом профілактики цих захворювань.

До слова, вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя (дослідження).

Читайте також: П'ять продуктів, які шкодять серцю: список від американської кардіологині
Теги: діабет здоров'я

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Науковці знайшли відповідь чому чоловікам так погано при температурі 37,2
Науковці знайшли відповідь чому чоловікам так погано при температурі 37,2
25 березня, 05:05
Переведення годинників відбувається о 3-ій годині ночі, тобто у неділю, 26 березня, 03:00 перетвориться на 04:00
Перехід на літній час: як уникнути шкоди для здоров’я
21 березня, 07:39
П'ять продуктів, які шкодять серцю: список від американської кардіологині
П'ять продуктів, які шкодять серцю: список від американської кардіологині
17 березня, 05:00
Наявність великої кількості друзів може стимулювати більш здорову поведінку, підвищувати фізичну активність і допомагати знижувати стрес
Вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя (дослідження)
15 березня, 05:00
Маски для сну допомагають покращити розумові здібності
Науковці знайшли простий спосіб покращити розумові здібності (дослідження)
11 березня, 05:00
Проблеми зі сном згубно впливають на серце
Проблема більшості українців: вчені назвали одну з причин розвитку хвороб серця
10 березня, 04:55
Хвороби, які звільняють від мобілізації: повний перелік
Хвороби, які звільняють від мобілізації: повний перелік
8 березня, 05:00
За кожні 25 г цукру чи іншого підсолоджувача на літр напою автори законопроєкту пропонують платити по 10 грн акцизу
Депутати пропонують платити дорожче за солодкі напої: деталі законопроєкту
6 березня, 15:46
Магнітні бурі у березні 2023 року
Потужні магнітні бурі накриють Землю: небезпечні дати у березні
2 березня, 13:42

Здоров'я

Руйнування медзакладів за рік війни: Світовий банк назвав шокуючу суму збитків
Руйнування медзакладів за рік війни: Світовий банк назвав шокуючу суму збитків
Науковці знайшли відповідь чому чоловікам так погано при температурі 37,2
Науковці знайшли відповідь чому чоловікам так погано при температурі 37,2
В Україні може зрости кількість хворих на туберкульоз: МОЗ назвав причину
В Україні може зрости кількість хворих на туберкульоз: МОЗ назвав причину
Вчені назвали вид спорту, який підвищує ризик невиліковної хвороби
Вчені назвали вид спорту, який підвищує ризик невиліковної хвороби
Наприкінці березня Землю накриє потужна магнітна буря: названо небезпечні дні
Наприкінці березня Землю накриє потужна магнітна буря: названо небезпечні дні
Учені визначили безпечні дози алкоголю для різного віку
Учені визначили безпечні дози алкоголю для різного віку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Росія чекає на початок переговорів. І навіть окреслила дату
71K
ISW вказав, що змусить Путіна розпочати переговори на умовах України
69K
Утікає з країни? Митрополита Павла застукали у паспортному столі (відео)
65K
Суд ув’язнив ухилянта, який відмовився від високої зарплати у війську
32K
Кому перерахують пенсії у квітні: названо категорії українців
28K
Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: підозрюваних ізолювали від постраждалої

Новини

Залужний перевірив роботу самохідної артилерійської установки «Paladin» (відео)
Сьогодні, 04:28
Окупантам стає дедалі «спекотніше» у Маріуполі (відео)
Сьогодні, 04:00
Ворог здійснив нічну атаку на Україну (відео)
Сьогодні, 03:30
Хто в ООН намагається «зберегти лице» російському спорту? Роз'яснення
Сьогодні, 03:00
Сибіряків відчутно меншає в рядях ЗС РФ
Сьогодні, 01:30
Кіберзброя в обмін на дрони: Москва продовжує торги з Тегераном
Сьогодні, 01:15

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту