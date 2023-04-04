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На Одещині кішка ледь не вбила свою господарку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Одещині кішка ледь не вбила свою господарку
фото ілюстративне

Кішка прокусила пацієнтці променеву артерію, через що почалася артеріальна кровотеча та геморагічний шок

Єдина диспетчерська Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на Одещині отримала виклик до жінки, яка стікала кров'ю та втрачала свідомість. Про це повідомляє пресслужба Центру.

«Медики прибули на місце уже за сім хвилин. З'ясувалося, що кішка прокусила пацієнтці променеву артерію, через що почалася артеріальна кровотеча та геморагічний шок», – йдеться в повідомленні.

Медики, наклали постраждалій джугт, підключили інфузії до системи, та додатково викликали лікарську бригаду, яка стабілізувала жінку і доправила її до лікарні.

Нагадаємо, раніше у Львові лікарі провели найскладнішу реконструктивну операцію, під час якої вдалося заново сформувати череп пацієнтові – захиснику України, який на фронті отримав важке мінно-вибухове поранення голови. У бійця через тяжке поранення сталося запалення кістки, спричинене інфекцією – розвинувся остеомієліт. Пацієнта у такому стані оперувати було неможливо. Так, лікарі боролися із запальним процесом протягом трьох місяців, і в результаті їм вдалося перемогти інфекцію.

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Теги: Одещина тварини здоров'я

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