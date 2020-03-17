Компанія Ахметова пропонує терміново створити Штаб економічного здоров‘я України



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Компанія SCM готова делегувати своїх кращих професіоналів в Штаб з економічного здоров'ю України

На засіданні Штабу з економічного здоров'ю України потрібно терміново розглянути заходи з підтримки, зокрема, населення, медицини та бізнесу - SCM

Група SCM Ріната Ахметова пропонує терміново створити Штаб економічного здоров'я України. Про це йдеться у заяві на сайті компанії.

У SCM зазначають, що коронавірус став причиною проблем у світовій економіці та економіці України, тому мета створення Штабу - спільними зусиллями влади і бізнесу знайти інструменти для збереження економічного здоров'я країни в нинішніх складних умовах.

«Карантинні заходи, спрямовані на збереження життя людей, неминуче ведуть до зниження економічної активності. Влада більшості країн світу вживають активних заходів для запобігання економічній кризі. Україна - не виняток. Великий бізнес має намір активно допомагати владі. Компанія SCM звертається до президента і прем'єр-міністра з ініціативою про створення Штабу з економічного здоров'ю України», - йдеться у заяві.

SCM пропонує невідкладно розглянути на засіданні Штабу з економічного здоров'ю України заходи підтримки:

населення;

медицини;

регіонів;

малого та середнього бізнесу;

базових галузей економіки.

Компанія SCM готова делегувати своїх кращих професіоналів в Штаб з економічного здоров'ю України. «Закликаємо зробити це і інших представників великого національного бізнесу», - зазначається у заяві компанії.

«Криза - це не тільки проблеми, а й можливості. Штаб з економічного здоров'ю України повинен стати мозковим центром відродження нашої країни. Спільними зусиллями ми повинні зробити економіку України сильніше і стійкіше», - підкреслюють в компанії