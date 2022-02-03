Скільки коштують косметичні процедури в Україні: озвучено середні ціни

Омолоджувальні процедури не дешеві, тому що виробник проводить досить довготривалі дослідження препаратів

Лікарка естетичної медицини Ірина Забишна в інтерв'ю «Главкому» розповіла, які ціни на косметичні процедури зараз в Україні, також вона пояснила, від чого залежить вартість та чому не варто обирати дешеві процедури. Лікарка звернула увагу на те, що дешевий цінник на косметичні процедури може свідчити про те, що неякісний препарат або з чорного ринку.

«Я часто стикаюся з тим, що виникають питання ціни. В мережі є дуже багато дешевих пропозицій. Але потрібно розуміти: якщо в Інтернеті пропонується дешева ін’єкційна процедура, то це може свідчити, що використовують якийсь несертифікований, з чорного ринку (або китайський аналог) дешевий препарат, який невідомо як зберігався, як доставлявся. Всі ці препарати повинні мати особливі умови зберігання. А друге – що цю процедуру планує проводити спеціаліст без вищої медичної освіти, або він зовсім без досвіду», – сказала Забишна.

Далі вона навела приклад середньої вартості кількох процедур. Ціна кожної з них залежить від якості препарату та кваліфікації косметолога:

«Процедура біоревіталізації – введення гіалуронової кислоти для покращення якості шкіри, тонусу, зволожування та ліфтинг-ефекту обличчя. Вона всередньому коштує 3,5 тис грн. Але у різних виробників – різні ціни. Одні з кращих препаратів виробляють в Європі, Америці, Канаді та Японії. Трохи дешевші – сертифіковані корейські препарати.

Пілінг – процедура проводиться в холодну пору року один чи два рази на рік – курс має складати 4-6 процедур (раз в тиждень). Пілінги призначають для покращення якості шкіри, тонусу, омолодження, для боротьби з гіперкератозом (потовщення шкіри), пігментацією, різними висипаннями. Пілінги, які роблять при проблемній шкірі, можуть коштувати в середньому 600 грн, а омолоджувальні пілінги коштують 1-1,5 тис грн за одну процедуру.

Процедура ботулінотерапії – в Україні є лише декілька брендів, які сертифіковані. Вони досить добре досліджені, добре очищені, тому дуже рідко викликають якісь ускладнення. Відповідно, вони коштують недешево – приблизно $60-80 доларів, приблизно 1,6-2,1 тис грн за одну зону обличчя (зона очей, міжбрівка, чоло, зона біля носа)», – уточнила лікарка.