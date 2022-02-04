  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Слива допомагає боротися з високим цукром у крові та діабетом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Продукти з низьким&nbsp;глікемічним індексом зазвичай довше розщеплюються, що захищає від різкого збільшення рівня цукру - Слива допомагає боротися з високим цукром у крові та діабетом
    Продукти з низьким глікемічним індексом зазвичай довше розщеплюються, що захищає від різкого збільшення рівня цукру
    фото: pexels.com

    На думку вчених, злива ефективно перешкоджає різким стрибкам рівня цукру в крові та є чудовим натуральним засобом боротьби з діабетом

    Коли виникає діабет 2 типу, це може означати, що в організмі не виробляється достатньої кількості інсуліну. Цей гормон має цукрознижувальну дію, при його нестачі рівень цукру в крові стає небезпечно високим. Ось чому у боротьбі з діабетом однією з найважливіших умов є контроль рівня цукру в крові, недопущення його зростання.

    Те, що людина їсть і п'є, відіграє важливу роль у тому, наскільки добре вона захищена від коливань цукру в крові та її різкого збільшення, зазначають фахівці. Одним із продуктів, здатних запобігати сплеску цукру в крові та знижувати ймовірність розвитку діабету, вчені називають сливу. Згідно з даними, опублікованими в British Medical Journal, споживання слив та чорносливу пов'язане з нижчим ризиком розвитку діабету 2 типу.

    У свою чергу World Journal of Diabetes опублікував результати дослідження, яке показало, що «зливи допомагають підвищити рівень гормону адипонектину, який бере участь у зниженні рівня цукру в крові».

    Крім того, фрукт багатий таким поліфенолом як хлорогенова кислота – це з'єднання також допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові, що перешкоджає надмірному апетиту. До того ж сливи насичені клітковиною, що уповільнює швидкість, з якою тіло поглинає вуглеводи.

    Продукти з низьким глікемічним індексом (ГІ). Злива належить до продуктів із низьким глікемічним індексом. Саме вони є кращими для діабетиків. Глікемічний індекс показує, з якою швидкістю з'їдена їжа підвищує рівень цукру в крові. Продукти з низьким ГІ зазвичай довше розщеплюються, що захищає від різкого збільшення рівня цукру, його коливань.

    Джерело: medikforum

    Теги: продукти їжа діабет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Слива допомагає боротися з високим цукром у крові та діабетом