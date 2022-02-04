Індекс цін на рослинну олію досягнув історичного максимуму

Середнє значення вартості у грудні збільшилось на 4,2%

Показник світових цін на харчові продукти збільшився у січні переважно через обмеження пропозиції рослинних олій. Про це повідомляє пресслужба продовольчої та сільськогосподарської організації Об’єднаних Націй (ФАО).

Згідно із доповіддю організації, індекс продовольчих цін ФАО в середньому становив 135,7 пункта в січні, що на 1,1% вище, ніж у грудні. Значення цього індексу дозволяє щомісяця відстежувати коливання світових цін на найпопулярніші продовольчі товари.

Найбільше за минулий місяць зросло середнє значення індексу цін ФАО на рослинну олію: після деякого зниження у грудні воно збільшилось на 4,2%, досягнувши нового історичного максимуму.

Зростання торкнулося котирування всіх основних видів рослинних олій, чому сприяло збільшення цін на сиру нафту. Ціни на пальмову олію зросли в основному через побоювання, зумовлені можливим скороченням експортної пропозиції до Індонезії – головного світового експортера цього продукту; котирування соєвої олії підтримав сильний імпортний попит, насамперед із боку Індії; зростанню цін на ріпакову олію сприяло подальше скорочення пропозиції; а котирування соняшникової олії зросли через зниження пропозиції та посилення попиту на імпорт на міжнародних ринках.

Говорячи про зростання цін на рослинну олію, директор відділу ринків та торгівлі ФАО Бубакер Бен-Бельхассен, заявив: «Зростання цін на рослинні олії, які досягли нових рекордних рівнів, були спричинені зниженням експортних можливостей, а також іншими факторами, що обмежують пропозицію, насамперед дефіцитом робочої сили та несприятливими погодними умовами. Є підстави вважати, що наслідки цих факторів у короткостроковій перспективі подолати не вдасться».

Нагадаємо, в Україні соняшникова олія найдорожча в Європі.

Раніше прогнозувалося, що соняшникова олія в Україні подорожчає до 100 грн.