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    Економіка та фінанси

    Індекс цін на рослинну олію досягнув історичного максимуму

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    Зростання було спричинене зниженням експортних можливостей, а також іншими факторами - Індекс цін на рослинну олію досягнув історичного максимуму
    Зростання було спричинене зниженням експортних можливостей, а також іншими факторами
    фото: glavcom.ua

    Середнє значення вартості у грудні збільшилось на 4,2%

    Показник світових цін на харчові продукти збільшився у січні переважно через обмеження пропозиції рослинних олій. Про це повідомляє пресслужба продовольчої та сільськогосподарської організації Об’єднаних Націй (ФАО).

    Згідно із доповіддю організації, індекс продовольчих цін ФАО в середньому становив 135,7 пункта в січні, що на 1,1% вище, ніж у грудні. Значення цього індексу дозволяє щомісяця відстежувати коливання світових цін на найпопулярніші продовольчі товари.

    Найбільше за минулий місяць зросло середнє значення індексу цін ФАО на рослинну олію: після деякого зниження у грудні воно збільшилось на 4,2%, досягнувши нового історичного максимуму.

    Зростання торкнулося котирування всіх основних видів рослинних олій, чому сприяло збільшення цін на сиру нафту. Ціни на пальмову олію зросли в основному через побоювання, зумовлені можливим скороченням експортної пропозиції до Індонезії – головного світового експортера цього продукту; котирування соєвої олії підтримав сильний імпортний попит, насамперед із боку Індії; зростанню цін на ріпакову олію сприяло подальше скорочення пропозиції; а котирування соняшникової олії зросли через зниження пропозиції та посилення попиту на імпорт на міжнародних ринках.

    Говорячи про зростання цін на рослинну олію, директор відділу ринків та торгівлі ФАО Бубакер Бен-Бельхассен, заявив: «Зростання цін на рослинні олії, які досягли нових рекордних рівнів, були спричинені зниженням експортних можливостей, а також іншими факторами, що обмежують пропозицію, насамперед дефіцитом робочої сили та несприятливими погодними умовами. Є підстави вважати, що наслідки цих факторів у короткостроковій перспективі подолати не вдасться».

    Нагадаємо, в Україні соняшникова олія найдорожча в Європі.

    Раніше прогнозувалося, що соняшникова олія в Україні подорожчає до 100 грн.

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    Теги: імпорт продукти ціни
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    Індекс цін на рослинну олію досягнув історичного максимуму