«Вовину тисячу» вже отримали понад 2,3 мільйона українців

Українці витратили вже понад 200 млн грн з виплат заа щеплення

Від старту програми «єПідтримка», яка передбачає виплату тисячі гривень допомоги для повністю вакцинованих від коронавірусу українців, гроші встигли отримали понад 2,3 мільйона людей. Про це розповіла перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, при цьому українці витратили вже понад 200 мільйонів гривень.

«Вже 5,5 млн українців відкрили картки в банках, у нас сформовані заявки в «Дії» на отримання виплат від 4,5 млн українців, понад 2,3 млн українців вже отримали виплати в 1000 грн і понад 200 млн грн витрачено тими, хто сформував картки», – розповіла Свириденко.

Вона нагадала, що на програму у бюджеті передбачено 8 млрд грн. Також Свириденко зазначила, що у наступному році планується розширення програми під потреби бізнесу.

«Гроші, які люди отримують на свою картку можна буде використати протягом чотирьох місяців з дати отримання коштів», – додала міністерка фінансів.

Напередодні у Мінсоцполітики пояснили, чи впливає тисяча за вакцинацію на субсидію.

19 грудня було офіційно запущено проєкт «єПідтримка» в застосунку «Дія».

Нагадаємо, у день запуску «єПідтримки» в «Дії» стався масштабний збій. 16 грудня «Дія» оновила сертифікат для авторизації.

До слова, українці за два дні оформили пів мільйона заявок на «Вовину тисячу» у «Дії». Раніше повідомлялося, що вакциновані громадяни у віці від 60 років зможуть витратити тисячу гривень, отриману в рамках програми «єПідтримка», на ліки.

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