Журналісти зібрали найрезонансніші випадки за 30 років незалежності України

Всі особи причетні до нападу на п’ятого президента Петра Порошенка під час Маршу Патріотів 24 серпня ідентифіковані, проте поліція не поспішає доводити розслідування до кінця. Тим часом журналісти видання «Слово і діло» згадали найрезонансніші випадки замахів на президентів України.

На Кравчука – з ножем

Перший президент України Леонід Кравчук до вступу на посаду президента пережив замах. Невідомий у листопаді 1991 року під час виборчої кампанії в Харкові намагався вдарити політика ножем, проте невдало – поранення отримав охоронець майбутнього президента. Нападника не знайшли.

Ющенку – діоксин

У 2004 році стався чи не найрезонансніший замах на політика. Під час передвиборчої кампанії кандидата у президенти Віктора Ющенка отруїли діоксином. 5 вересня політик зустрічався з керівництвом Служби безпеки України і залишився на вечерю. Наступного дня Віктор Ющенко відчув, що занедужав, а 10 вересня його помістили в клініку у Відні.

Лікарі прийшли до висновку, що Ющенка отруїли діоксином. Це підтвердили численні експертизи. Винних традиційно не знайшли.

Яйцем у Януковича

Так званий замах на кандидата у президенти Віктора Януковича стався у 2004 році. Біля Івано-Франківського університету імені Стефаника невідомі закидали майбутнього президента-утікача яйцями. Для Януковича напад став серйозним шоком – він упав, охоронці віднесли його в інший автомобіль і доставили в обласну лікарню.

Порошенка обстріляли

У 2014 році під час поїздки кандидата у президенти Петра Порошенка в Луганську область його автомобіль обстріляли. Політик переконаний, що всю його групу намагалися захопити в заручники. Допоміг майбутньому президенту покинути небезпечну зону начальник прикордонного загону.

До слова, напередодні 30-ї річниці незалежності України колишній президент-утікач Віктор Янукович написав українцям листа, у якому повторив тези президента РФ Путіна про те, що «українці та росіяни – один народ».

Третій президент України Віктор Ющенко вважає, що українцям за 30 років не вдалося стати повноцінною нацією.

24 серпня 2021 року п’ятого президента Петра Порошенка облили зеленькою, чим спричинили опіки очей. Всіх учасників нападу ідентифікували, проте, зі слів адвокатів постаждалого, «влада блокує розслідування і не зацікавлена в розкритті цього злочину».

Тим часом перший президент України, голова української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук після операції на серці перебуває на реабілітації.