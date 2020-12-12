Світовий банк виділив Україні $300 млн на подолання наслідків пандемії
Виділені гроші мають витратити на соціальну підтримку населення
Світовий банк виділив Україні 300 млн доларів кредитних коштів за проєктом модернізації системи соціальної підтримки населення. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на пресреліз фінустанови.
Зазначається, що виділені гроші мають піти на боротьбу з наслідками пандемії коронавірусу, а також соціальну допомогу. Зокрема, Рада виконавчих директорів банку ухвалила рішення про надання Україні позики за проєктом модернізації соціальної підтримки населення в рамках Другого додаткового фінансування. Програма спрямована на подолання наслідків пандемії Covid-19.
У Світовому банку нагадали, що перший транш додаткового фінансування за цим проєктом у розмірі 150 млн доларів був узгоджений 30 квітня 2020 року. «Додаткове фінансування зміцнить надання соцдопомоги малозабезпеченим сім’ям через відповідну держпрограму соцдопомоги, що дозволить не допустити потрапляння 1 млн українських громадян за межу бідності через пандемію Covid-19», – йдеться в повідомленні.
За прогнозами банку, через наслідки пандемії рівень бідності в Україні може вирости на 4%, досягнувши до кінця 2020 року близько 23%.
Нагадаємо, генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш попередив, що світ чекає найсильніший за 80 років економічний спад.
До слова, Нацбанк прогнозує, що Україна повністю надолужить втрати від кризи, спричиненої Covid-19, у 2022 році.