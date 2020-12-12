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    Економіка та фінанси

    Світовий банк виділив Україні $300 млн на подолання наслідків пандемії

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    <span>Через наслідки пандемії рівень бідності в Україні може вирости на 4%, досягнувши до кінця 2020 року близько 23%</span> - Світовий банк виділив Україні $300 млн на подолання наслідків пандемії
    Через наслідки пандемії рівень бідності в Україні може вирости на 4%, досягнувши до кінця 2020 року близько 23%

    Виділені гроші мають витратити на соціальну підтримку населення

    Світовий банк виділив Україні 300 млн доларів кредитних коштів за проєктом модернізації системи соціальної підтримки населення. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на пресреліз фінустанови.

    Зазначається, що виділені гроші мають піти на боротьбу з наслідками пандемії коронавірусу, а також соціальну допомогу. Зокрема, Рада виконавчих директорів банку ухвалила рішення про надання Україні позики за проєктом модернізації соціальної підтримки населення в рамках Другого додаткового фінансування. Програма спрямована на подолання наслідків пандемії Covid-19.

    У Світовому банку нагадали, що перший транш додаткового фінансування за цим проєктом у розмірі 150 млн доларів був узгоджений 30 квітня 2020 року. «Додаткове фінансування зміцнить надання соцдопомоги малозабезпеченим сім’ям через відповідну держпрограму соцдопомоги, що дозволить не допустити потрапляння 1 млн українських громадян за межу бідності через пандемію Covid-19», – йдеться в повідомленні.

    За прогнозами банку, через наслідки пандемії рівень бідності в Україні може вирости на 4%, досягнувши до кінця 2020 року близько 23%.

    Нагадаємо, генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш попередив, що світ чекає найсильніший за 80 років економічний спад.

    До слова, Нацбанк прогнозує, що Україна повністю надолужить втрати від кризи, спричиненої Covid-19, у 2022 році.

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    Теги: економіка бізнес Світовий банк фінансування населення коронавірус
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