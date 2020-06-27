Міністр Степанов категорично спростував теорію «чим більше тестувань – тим більше хворих»



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Міністр охорони здоров’я вкотре закликав українців дотримуватися найпростіших правил карантину: носити маски у громадських місцях та дотримуватися дистанції

«Разом зі збільшенням кількості звернень з симптомами Covid-19, збільшується кількість госпіталізацій» – очільник МОЗ

Дані щодо зростання рівня захворюваності на Covid-19 не слід пов’язувати тільки зі збільшенням кількості тестувань. На цьому наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу у суботу.

«Окрім збільшення кількості тестувань, яке відбувається за затвердженим механізмом, ми спостерігаємо, по-перше, збільшення кількості звернень із симптомами коронавірусної хвороби. По-друге, ми спостерігаємо збільшення кількості госпіталізацій, тобто, людина опиняється у лікарні з коронавірусом, яка має тяжкий перебіг хвороби. Як наслідок, ми бачимо збільшення кількості пневмоній. Це все відбувається у червні, у період, коли кількість пневмоній суттєво падає в країні, бо це літо», – зазначив Степанов.

Тому, зауважив міністр, не варто вірити у міф, який поширюють деякі «експерти», про те, що кількість випадків захворювання зросла лише тому, що збільшилася кількість тестувань.

«Так, якщо порівняти початок квітня, то це було 200-300 тестувань на добу, а сьогодні це близько 12-14 тисяч тестування, які ми робимо за добу», – сказав урядовець.

Міністр охорони здоров’я вкотре закликав українців дотримуватися найпростіших правил карантину: носити маски у громадських місцях та дотримуватися дистанції.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).

Одужали – 402 (вчора 541), померли – 24 (вчора 19).

Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.

У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).

Коронавірус в Україні

Всього 42065

Хворіють 22254

Одужали 18701

Померли 1110

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Нагадаємо, станом на ранок 26 червня в Україні фіксують новий антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії.

Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Києві.

Наразі загальна кількість заражених становить 41 117 людей.

Крім того, за вчора від коронавірусу померли ще 19 людей, а всього виявлено 1 086 смертельних випадків.

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