У Росії вже понад 600 тисяч хворих на коронавірус



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Найбільшу кількість нових випадків захворювання виявлено у Москві

За минулу добу в Росії від Covid-19 померли 188 пацієнтів

У Російській Федерації за добу зафіксовано 6 843 нових випадки зараження коронавірусом, а загальне їх число досягло 626 779 випадки.

Це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф.

Згідно з цими даними, найбільшу кількість нових випадків захворювання виявлено у Москві (750), Московській області (366), Ханти-Мансійському АО (280), Іркутській області (237) і Санкт-Петербурзі (224).

За минулу добу в Росії від Covid-19 померли 188 пацієнтів, водночас загальна кількість загиблих з початку епідемії становить 8 958. Одужали 392 703 людини (в тому числі 9 179 за добу).

Як повідомлялося, 24 червня в Росії відбувся парад Перемоги на Красній площі в Москві, а також в деяких інших містах. Крім того, 25 червня в РФ почалося голосування щодо внесення поправок до Конституції РФ, яке триватиме до 1 липня. Російські аналітики відзначали, що за деякий час до цього статистика щодо коронавірусу в країні стала різко покращуватися.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).

Одужали – 402 (вчора 541), померли – 24 (вчора 19).

Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.

У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).

Коронавірус в Україні

Всього 42065

Хворіють 22254

Одужали 18701

Померли 1110

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Нагадаємо, станом на ранок 26 червня в Україні фіксують новий антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії.

Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Києві.

Наразі загальна кількість заражених становить 41 117 людей.

Крім того, за вчора від коронавірусу померли ще 19 людей, а всього виявлено 1 086 смертельних випадків.

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