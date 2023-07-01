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Україна скасувала карантин через Covid-19

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна скасувала карантин через Covid-19
Як каже очільник МОЗ, за час пандемії від коронавірусу в Україні померли понад 112 тисяч людей
фото з відкритих джерел

В Україні з 1 липня 2023 року скасували карантин, який був встановлений з метою запобігання хвороби Covid-19

В Україні з 1 липня 2023 року скасували карантин, який був встановлений з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19. Відповідну постанову Кабміну оприлюднили на Урядовому порталі.

«Відмінити з 24 години 00 хвилин 30 червня 2023 р. на всій території України карантин, встановлений з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом Sars-CoV-2», – йдеться у документі.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я, який був запроваджений через пандемію Covid-19.

Водночас глава ВООЗ наголосив, що це не означає, що з глобальною загрозою Covid-19 покінчено. Глава ВООЗ додав, що за даними організації відомо про майже 7 млн смертей, проте кількість загиблих у кілька разів більша – щонайменше 20 млн.

Раніше очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що за час пандемії від коронавірусу в Україні померли понад 112 тисяч людей.

До слова, неконтрольоване вживання йодиду калію, до якого можуть вдатися українці через побоювання аварії на Запорізькій АЕС, є небезпечним для здоров'я та життя.

До побічних ефектів неконтрольованого прийому стабільного йоду відносять висипання на шкірі, запалення слинних залоз із набряком та болем, частковою втратою смаку та сухістю у роті, шлунково-кишкові розлади, як-от нудота та діарея.

Також можливі розлади серцево-судинної системи, втрата маси тіла, гіперфункція щитоподібної залози.

 

 

Теги: коронавірус карантин Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров'я

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