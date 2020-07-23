У Польщі розшукують близько 240 учасників «коронавірусної» вечірки



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На цей час сконтактувати намагалися з 97 учасниками вечірки, 18 вже на самоізоляції та очікують результатів тесту.

Органи охорони здоров’я просять прийти здати тести на коронавірус

У Польщі органи охорони здоров’я просять прийти здати тести близько 240 учасників вечірки на пароплаві, після того як серед них виявилися хворі на коронавірус.

Як пише RMF24, зазначена вечірка відбувалася 12 липня у затоці біля Ґданська. 20 липня декілька учасників з’ясували, що хворі на коронавірус.

На цей час сконтактувати намагалися з 97 учасниками вечірки, 18 вже на самоізоляції та очікують результатів тесту.

За словами речниці санепідемслужби Ґданська, на борту було близько 236 пасажирів з різних міст – щонайменш 212 клієнтів, а також діджеї, звукотехніки та інший персонал.

Організатори вечірки не змогли надати вичерпний список людей та їхні контакти – квитки були не іменні, відтак нерідко одна людина купувала одразу декілька, для себе і друзів, або для перепродажу.

Частина з цього списку тепер не відповідають на дзвінки з санепідемслужби або стверджують, що продали квиток іншій людині і не мають її номера.

За словами речниці санепідемслужби, поки позитивний результат підтвердили у трьох людей – одного з Ґданська і двох з Познані, після чого й почалися пошуки всіх решта. Також очікують підтвердження підозри щодо чотирьох людей із Варшави.

Організатору вечірки загрожує адміністративна відповідальність за те, що він зібрав на борту пароплава заборонену кількість людей. Зараз у Польщі дозволені заходи за участі не більше 150 осіб.

Як повідомлялося раніше, сьогодні у Польщі виявили 418 нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції, що є найбільшим добовим приростом з 17 червня.

Нагадаємо, китайська компанія збирається представити вакцину від коронавірусу. Щеплення від Covid-19 коштуватиме близько 20 доларів, тобто десь 500 гривень. Потрібно буде дві дози.

Коронавірус в Україні

Всього 61851

Хворіють 26300

Одужали 3400

Померли 1551

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До відома, станом на 23 липня в Україні фіксують зростання кількості випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 856 людей і 828 людей одужали. Найбільше інфікованих виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.