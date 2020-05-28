Українців попередили про магнітні бурі у червні



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У червні прогнозують сплески сонячної активності

У перший місяць літа очікуються спалахи на Сонці

Дві магнітні бурі накриють Землю в червні. Сплески сонячної активності очікуються 8 і 9 числа.

Такими прогнозами поділилися в лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, повідомляє Соцпортал.

Так, в перший літній місяць очікуються один сильний і один середній спалахи на Сонці: 8 червня - геомагнітна спалах середньої сили; 9 червня - сильна магнітна буря.

Щоб уникнути погіршення самопочуття під час магнітних бур, лікарі радять метеозалежним людям менше часу проводити на відкритому сонці, робити зарядку (кілька простих вправ поліпшать кровообіг), виконувати дихальні вправи, приймати контрастний душ.

Крім того, в дні магнітних бур слід пити заспокійливі трав'яні настойки, а також чай з їх додаванням.

Нагадаємо, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда повідомив, що літнього тепла можна очікувати вже на початку червня.