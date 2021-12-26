Трагедія на Полтавщині: три людини загинули від чадного газу

У Полтавській області три людини отруїлися чадним газом

Попередньо причиною трагедії стала несправність газового котла

У Полтавській області три людини загинули через отруєння чадним газом. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«25 грудня о 20:15 у смт Скороходове Полтавського району у квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку, в результаті отруєння чадним газом, загинули три особи», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, причиною трагедії стала несправність газового котла.

На місце надзвичайної події рятувальниками залучалося чотири людини та одна одиниця техніки.

Нагадаємо, в селі Задеревач на Львівщині у приватному одноповерховому житловому будинку отруїлися, ймовірно, чадним газом чотири особи. Серед постраждалих – троє дітей 2011-го, 2013-го та 2014 років народження.

Нещодавно трагедія сталась у Вінниці. Молода пара вчаділа в квартирі.

Нагадаємо, у Броварах чадним газом отруїлася ціла родина.

Також у Сумах родина отруїлася чадним газом, в результаті трьох дітей госпіталізували.

Як повідомлялося, в одному з приватних будинків у Києві було знайдено мертвими чоловіка та жінку, 1974 та 1982 року відповідно. Подружжя виявили з ознаками отруєння чадним газом від працюючого газового пальника.