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    Трагедія на Полтавщині: три людини загинули від чадного газу

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    У Полтавській області три людини отруїлися чадним газом - Трагедія на Полтавщині: три людини загинули від чадного газу

    У Полтавській області три людини отруїлися чадним газом

    фото з відкритих джерел

    Попередньо причиною трагедії стала несправність газового котла

    У Полтавській області три людини загинули через отруєння чадним газом. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    «25 грудня о 20:15 у смт Скороходове Полтавського району у квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку, в результаті отруєння чадним газом, загинули три особи», – йдеться в повідомленні.

    За попередніми даними, причиною трагедії стала несправність газового котла.

    На місце надзвичайної події рятувальниками залучалося чотири людини та одна одиниця техніки.

    Нагадаємо, в селі Задеревач на Львівщині у приватному одноповерховому житловому будинку отруїлися, ймовірно, чадним газом чотири особи. Серед постраждалих – троє дітей 2011-го, 2013-го та 2014 років народження.

    Нещодавно трагедія сталась у Вінниці. Молода пара вчаділа в квартирі.

    Нагадаємо, у Броварах чадним газом отруїлася ціла родина.

    Також у Сумах родина отруїлася чадним газом, в результаті трьох дітей госпіталізували.

    Як повідомлялося, в одному з приватних будинків у Києві було знайдено мертвими чоловіка та жінку, 1974 та 1982 року відповідно. Подружжя виявили з ознаками отруєння чадним газом від працюючого газового пальника.

    Теги: трагедія державна служба отруєння
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    Трагедія на Полтавщині: три людини загинули від чадного газу