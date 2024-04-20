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Лікарі дістали з серця захисника уламок боєприпасу: неймовірна історія порятунку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Лікарі дістали з серця захисника уламок боєприпасу: неймовірна історія порятунку
Кардіохірурги вийняли з серця захисника півторасантиметровий уламок, тепер на пацієнта чекає тривала реабілітація
фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

42-річний воїн Роман Кліза розповів, як опинився за крок від смерті

У Львові лікарі витягли з серця військового півторасантиметровий уламок ворожого боєприпасу. Нині життю захисника нічого не загрожує, він проходить реабілітацію. Про це повідомило Перше медичне об'єднання Львова.

Лікарі розповіли, що поранений – 42-річний воїн Роман Кліза родом із Волині. До повномасштабного вторгнення росіян чоловік працював водієм за кордоном. Після початку великої війни приєднався до лав ЗСУ, був аеророзвідником.

У грудні минулого року боєць зазнав важкого поранення.

«Ми вийшли на позиції і тільки підійшли до бліндажа, як до нас прилетів дрон. Далі нічого не памʼятаю», – згадує про той день Роман. Тоді один із його побратимів загинув на місці, а Романа доправили до шпиталю.

Отямився він уже в лікарні Дніпра. Захисник пробув у комі дев’ять днів. Спершу тамтешні медики зробили все можливе, аби врятувати чоловіка. Унаслідок важкої мінно-вибухової травми йому пошкодило ділянку у правій частині мозку. Та значно критичніше було те, що один із уламків снаряду застряг у грудній клітині чоловіка просто за міліметр від дуги аорти – частини головної артерії кровоносної системи – та трахеї. Будь-якої миті частинка металу могла пошкодити аорту та захисник помер би за лічені секунди, кажуть медики.

Щойно стан Романа вдалося стабілізувати, його перевели до столичної лікарні, а звідти – до Львова – у відділення кардіохірургії та трансплантації серця Центру серця та судин Лікарні святого Пантелеймона. Тут Романа прооперували.

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Кардіохірурги вийняли з серця захисника півторасантиметровий уламок, тепер на пацієнта чекає тривала реабілітація
фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

«Під час втручання ми розкрили грудну клітку, мобілізували аорту та дугу та безпечно вийняли уламок, який застряг у стінці аорти, не пошкодивши при цьому життєво важливі структури. Операція тривала дві години. Тепер життю пацієнта нічого не загрожує», – розповів Роман Домашич, керівник Центру серця та судин Лікарні святого Пантелеймона.

Нині захисник проходить реабілітацію. Через пошкодження мозку у нього була паралізована ліва рука, порушена ходьба та координація. Але після тижня занять з фізичним терапевтом він зумів зробити свої перші кроки.

«Найбільше мотивує те, що я бачу результат. Із кожним днем я роблю на кілька кроків більше, це дає надію», – зазначає захисник.

За словами лікарів, на Романа чекає тривала реабілітація. А ще – нейрохірургічна операція для відновлення дефекту черепа. Зараз для нього виготовляють індивідуальні титанові 3D пластини. Понад усе чоловік мріє відновитися, щоби зустріти нашу перемогу на двох ногах і після цього – побудувати дім своїми руками.

Теги: Львів поранення лікар військові

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