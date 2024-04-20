Лікарі дістали з серця захисника уламок боєприпасу: неймовірна історія порятунку
42-річний воїн Роман Кліза розповів, як опинився за крок від смерті
У Львові лікарі витягли з серця військового півторасантиметровий уламок ворожого боєприпасу. Нині життю захисника нічого не загрожує, він проходить реабілітацію. Про це повідомило Перше медичне об'єднання Львова.
Лікарі розповіли, що поранений – 42-річний воїн Роман Кліза родом із Волині. До повномасштабного вторгнення росіян чоловік працював водієм за кордоном. Після початку великої війни приєднався до лав ЗСУ, був аеророзвідником.
У грудні минулого року боєць зазнав важкого поранення.
«Ми вийшли на позиції і тільки підійшли до бліндажа, як до нас прилетів дрон. Далі нічого не памʼятаю», – згадує про той день Роман. Тоді один із його побратимів загинув на місці, а Романа доправили до шпиталю.
Отямився він уже в лікарні Дніпра. Захисник пробув у комі дев’ять днів. Спершу тамтешні медики зробили все можливе, аби врятувати чоловіка. Унаслідок важкої мінно-вибухової травми йому пошкодило ділянку у правій частині мозку. Та значно критичніше було те, що один із уламків снаряду застряг у грудній клітині чоловіка просто за міліметр від дуги аорти – частини головної артерії кровоносної системи – та трахеї. Будь-якої миті частинка металу могла пошкодити аорту та захисник помер би за лічені секунди, кажуть медики.
Щойно стан Романа вдалося стабілізувати, його перевели до столичної лікарні, а звідти – до Львова – у відділення кардіохірургії та трансплантації серця Центру серця та судин Лікарні святого Пантелеймона. Тут Романа прооперували.
«Під час втручання ми розкрили грудну клітку, мобілізували аорту та дугу та безпечно вийняли уламок, який застряг у стінці аорти, не пошкодивши при цьому життєво важливі структури. Операція тривала дві години. Тепер життю пацієнта нічого не загрожує», – розповів Роман Домашич, керівник Центру серця та судин Лікарні святого Пантелеймона.
Нині захисник проходить реабілітацію. Через пошкодження мозку у нього була паралізована ліва рука, порушена ходьба та координація. Але після тижня занять з фізичним терапевтом він зумів зробити свої перші кроки.
«Найбільше мотивує те, що я бачу результат. Із кожним днем я роблю на кілька кроків більше, це дає надію», – зазначає захисник.
За словами лікарів, на Романа чекає тривала реабілітація. А ще – нейрохірургічна операція для відновлення дефекту черепа. Зараз для нього виготовляють індивідуальні титанові 3D пластини. Понад усе чоловік мріє відновитися, щоби зустріти нашу перемогу на двох ногах і після цього – побудувати дім своїми руками.
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