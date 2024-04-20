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Розстріл патрульних під Вінницею: медики розповіли про стан пораненого поліцейського

Надія Карбунар
glavcom.ua
Розстріл патрульних під Вінницею: медики розповіли про стан пораненого поліцейського
Місце, де стався напад на поліціянтів
фото: Національна поліція

Лікарі констатували у госпіталізованого ушкодження середньої тяжкості

Капітан поліції Максим Шарапанівський, який був поранений під час нападу на Вінниччині, перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості. Про це повідомляє «Суспільне Вінниця».

Поліцейський перебуває у Бершадській районній лікарні.

Про стан правоохоронця розказала головна лікарка медзакладу Ліда Брикуля. За її словами, лікарі констатували у госпіталізованого ушкодження середньої тяжкості.

«У нього стан середньої важкості. Ближче до легкого. Травми незначні. Вогнепальних поранень немає. Ми його обстежили. Чимало саден. Він при свідомості», – заявила медик.

Як відомо, сьогодні, 20 квітня, близько другої години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на розстріл поліцейських у Вінницькій області. Він наголосив, що зловмисники повинні відповісти за свої дії за всією суворістю закону. 

Як повідомлялося, чоловіки, що вбили правоохоронця та поранили його напарника на Вінниччині, можуть бути військовими. Правоохоронні органи перевіряють цю версію.

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Теги: медик Вінниця

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