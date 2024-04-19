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Медики зробили все можливе: влада Дніпропетровщини уточнила інформацію про постраждалих

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Медики зробили все можливе: влада Дніпропетровщини уточнила інформацію про постраждалих
Унаслідок російської атаки на Дніпропетровщину 15 поранених людей та двоє загиблих
фото: пресслужба ДСНС

Сергій Лисак: «Медики зробили все, що могли. Можливе і неможливе. Врятували»

Лікарям вдалось врятувати шестирічного хлопчика, який отримав важкі поранення внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він додав, що інформація щодо інших двох загиблих дітей підтверджується. 

«Є уточнена інформація щодо жертв удару по Синельниківщині. Один з дітей, шестирічний хлопчик, був у вкрай важкому стані. Втім, його вдалося доставити до обласної лікарні. Медики зробили все, що могли. Можливе і неможливе. Врятували», – написав Лисак.

Він повідомив, що, за словами лікарів,  зараз у малого позитивна динаміка. «На жаль, це єдина втішна новина. Інформація щодо інших двох загиблих дітей підтверджується», – додав Лисак.

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Раніше повідомлялося, що у Дніпрі зросла кількість поранених та загиблих внаслідок російської атаки зранку, 19 квітня. Зокрема Лисак писав, що  після обстрілу загинуло вже троє дітей.  «Троє загиблих дітей на Синельниківщині. 14-річна дівчинка і два хлопчика – шести та восьми років. А загалом – шестеро людей», – повідомляв голова ОВА. Утім смерть хлопчина не підтвердилася. 

Дніпропетровська область у ніч на 19 квітня була атакована російськими військами, лише за ранок було збито 9 ракет, ще дві – уночі, але є і влучання. Пошкоджено два інфраструктурні об'єкти та підприємство у Павлограді, є руйнування і жертви у Синельниковому, будинки на Нікопольщині.

Нагадаємо, зранку, 19 квітня, Росія атакувала ракетами Дніпро та Криворіжжя. Внаслідок чого є 15 поранених людей та двоє загиблих.

Теги: обстріл Дніпропетровщина Дніпро

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