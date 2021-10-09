У Львові посилюють карантин: що буде заборонено

У Львові планують посилити обмеження для працівників та відвідувачів закладів харчування і ТРЦ, зазначив Садовий

У Львові із 14 жовтня заборонять проводити масові розважальні заходи, а з 18 жовтня всі навчальні заклади, крім молодших класів шкіл, переводять на дистанційне навчання. Про це на брифінгу за підсумками засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заявив мер Львова Андрій Садовий.

Водночас, за його словами, в місті зможуть проводити невеликі конференції, якщо всі їхні учасники будуть повністю вакцинованими або матимуть негативний ПЛР-тест на коронавірус.

«Потрібно, щоб однозначно був масковий режим, якщо ми говоримо про торгові комплекси. Однозначно має бути сканування температури. Якщо говорити про заклади громадського харчування, то ми приходимо до тієї позиції, коли всі працівники повинні бути 100% вакциновані або мати негативний ПЛР-тест», – сказав Садовий.

Мер Львова додав, що в місті планують посилити обмеження для працівників і відвідувачів закладів харчування і ТРЦ.

«Скоро ми матимемо ситуацію, коли в кафе, ресторан або ТРЦ зможуть заходити люди, які мають вакцинацію або негативний ПЛР-тест, і це буде перевірятися. Це є нормою для багатьох країн ЄС, а там значно кращий рівень вакцинації», – підкреслив Садовий.

Крім того, у Львові припиняють планові госпіталізації та операції в лікарнях.

Як відомо, медики минулої доби виявили понад 16,3 тис. нових хворих на коронавірус. Найбільше заражень зафіксовано в Одеській та Дніпропетровській областях.

Глава уряду анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.