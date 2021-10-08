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    Влада Ісландія призупинила використання вакцини Moderna

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    Деякі країни Північної Європи поставили на паузу вакцинацію препаратом Moderna для певних груп населення - Влада Ісландія призупинила використання вакцини Moderna
    Деякі країни Північної Європи поставили на паузу вакцинацію препаратом Moderna для певних груп населення
    Фото з відкритих джерел

    Після вакцинації препаратом Moderna зростає число випадків міокардиту і перикардиту , зазначає влада Іспанії

    Влада Ісландії призупинила застосування вакцини від коронавірусу Covid-19 американської компанії Moderna через зафіксовані випадки побічних ефектів. Про це повідомило Управління охорони здоров'я країни.

    «Оскільки запасів вакцини компаній Pfizer/BioNTech на території країни досить, головний епідеміолог прийняв рішення не використовувати вакцину Moderna в Ісландії», – йдеться в заяві відомства.

    Також уточнюється, що таке рішення пов'язане зі «зростанням числа випадків міокардиту і перикардиту після вакцинації препаратом Moderna».

    При цьому в Управлінні зазначили, що після вакцинації вакциною Pfizer/BioNTech також виникають побічні ефекти у вигляді захворювань серця.

    Протягом останніх двох місяців в Ісландії вводили препарат Moderna як бустерну дозу жителям, щепленим однодозовою вакциною компанії Johnson&Johnson. Також компонент вакцини Moderna отримували літні жителі країни й особи з послабленим імунітетом, раніше щеплені двома дозами іншої вакцини.

    Раніше повідомляється, що дві європейські країни – Швеція і Данія – призупинили використання вакцини Moderna для молодих людей.

    Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) ухвалило рішення про застосування третьої, додаткової дози щеплення від Covid–19 препаратом Pfizer через шість місяців після другої дози.

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    Теги: Ісландія щеплення коронавірус
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    Влада Ісландія призупинила використання вакцини Moderna