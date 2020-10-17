Львівські письменники звинуватили «слугу народу» у нахабній передвиборчій брехні



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Нардеп та кандидата у мери Львова від партії «Слуга народу» Тарас Кльофа

Письменники звинуватили у брехні кандидата в мери Львова

Члени Львівської обласної організації Національної Спілки Письменників України виступили проти фальсифікації народного волевиявлення перед місцевими виборами. Скандал розгорівся через допис на сторінці нардепа та кандидата у мери від партії «Слуга народу» Тараса Кльофи.

У публікації дали посилання на звернення Голови ЛО НСПУ Ігоря Гургули, який закликав голосувати на місцевих виборах за »Слуг народу», і висловили подяку за підтримку письменникам Львівщини.

Самі письменники обурені таким маніпулюванням фактами.

«Звертаюся до письменників Львівщини! Ви справді так думаєте? Дійсно підтримуєте слуг? Марія Людкевич, Роман Горак, Олесь Дяк… Якщо звертаєтеся на підтримку, то, будь ласка, від імені Спілки, а не всіх письменників. Бо Ігор Калинець точно не з вами! Як не був із Вами, коли в 70-х ви підтримували владу «слуг», яка садила письменників-дисидентів. Вашого голосу не було на захист Василя Стуса, коли його замучили в радянських катівнях», – написала обурена громадська діячка Дзвінка Калинець-Мамчур.

Також з приводу цієї ситуації висловилася українська поетка та перекладачка Любов Долик:

«Офіційно заявляю, що не підтримую партію «Слуга народу» і в жодних перемовинах у Львівській організації НСПУ про підтримку пана Кльофи на виборах не брала участі. Це брехня і маніпуляція думкою спілчан та всіх виборців! Як повідомили мені учасники тієї зустрічі – на ній не йшлося ні про які домовленості чи зобов’язання».

Пізніше на сторінці пані Долик оприлюднили відкритий лист Тарасу Кльофі, у якому закликали кандидата у мери не перекручувати інформацію та не маніпулювати думкою виборців.

«Якщо Ви послуговуєтесь такими методами зараз, ще не отримавши владу – яка буде до Вас довіра? Вимагаємо спростувати Ваше повідомлення і подати правдиву інформацію», – написали письменники ЛО НСПУ.

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