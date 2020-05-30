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    Здоров'я

    У МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом хворих на Covid-19

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    Станом на ранок 30 травня кількість інфікованих становить 6 034 666 - У МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом хворих на Covid-19
    Станом на ранок 30 травня кількість інфікованих становить 6 034 666

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області – 56

    За останню добу найбільша кількість хворих на Covid-19 зареєстрована на Львівщині, Рівненщині та в місті Київ. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

    «Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області – 56, в Рівненській області – 52 та місті Київ – 55», – сказав Максим Степанов.

    Нагадаємо, станом на 9:00 30 травня в Україні зафіксовано 393 нових випадків коронавірусу, це на 36 випадків менше, ніж учора (429). Усього виявлено 23 204 випадки коронавірусної хвороби.

    Також зафіксовано 17 летальних випадків. Одужали 377 пацієнтів.

    Всього за час пандемії в Україні захворіло 23 204 особи. З них смертельних випадків – 696. Також одужали 9 311 особи.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      23204
    • Хворіють
      13197
    • Одужали
      9311
    • Померли
      696

    Як повідомлялося, 29 травня, кількість виявлених випадків зараження коронавірусом нового типу Covid-19 в світі перевищила 5,808 мільйонів.

    міністр Максим Степанов хвороби епідемія коронавірус
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