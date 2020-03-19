Фонд Порошенка профінансував підготовку лікарні в Києві до напливу хворих на коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Київській лікарні швидкої допомоги відновлено десять апаратів штучної вентиляції легенів

Фонд Порошенка купив комплекти реанімації для обласних центрів

«Благодійний Фонд Порошенка» відгукнувся на звернення директора КП «Київська міська клінічна лікарня швидкої допомоги» Олександра Ткаченка та профінансував відновлення десяти апаратів штучної вентиляції легенів. Перші два апарати надійдуть в лікарню сьогодні. Про це повідомила Київська лікарня швидкої допомоги.

У повідомленні лікарів ідеться про те, що захворювання людей на коронавірус часто супроводжується гострою дихальною недостатністю.

Медики прогнозують, що вірогідність надходження хворих на Covid 19 у найближчі дні вкрай висока. У зв’язку з цим лікувальний заклад звернувся до Фонду Порошенка із проханням про цільову благодійну допомогу, аби підготувати інтенсивну терапію хворих.

Фонд Порошенка повідомив, що також закупив комплекти реанімації, які найближчим часом відправлять в обласні центри.

Нагадаємо, сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столичних лікарнях є 200 апаратів штучної вентиляції легенів.

«З них 133 в інфекційних відділеннях, базових лікарнях. Ми замовили ще додатково апарати штучної вентиляції легенів. Розраховуємо, що частину апаратів, декілька десятків, ми отримаємо вже наступного тижня», - сказав мер.

Також сьогодні у Київ надійшло 62 тис. медичних захисних масок.

18 березня мер Києва повідомив, що наступного тижня Київ розраховує отримати першу партію медичних масок - понад 100 тисяч штук.

19 березня Кличко передав 39 нових спецавтомобілів швидкої допомоги для потреб служби екстреної медицини столиці, а також дві експрес-лабораторії для діагностування коронавірусу.

Київський завод «Буревісник», що входить до складу «Укроборонпрому», має намір відновити виробництво апаратів штучної вентиляції легенів.