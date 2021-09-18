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    Бельгія послаблює карантин

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    У Бельгії готові зробити &laquo;ще один великий крок до свободи&raquo; - Бельгія послаблює карантин
    У Бельгії готові зробити «ще один великий крок до свободи»
    Фото з відкритих джерел

    Із 1 жовтня країна дозволить не носити маски у закладах харчування і крамницях

    Бельгія з 1 жовтня скасує носіння масок у магазинах і ресторанах. Про це за підсумками чергового засідання урядового Консультативного комітету заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо. Про це пише The Brussels Times.

    «Сьогодні 8,5 млн осіб у Бельгії зробили хоча б одне щеплення, при цьому 84% дорослого населення нашої країни повністю вакциновані. Це найкращий результат в Європі, ми цим пишаємося. Виходячи з високого рівня вакцинації, ми зможемо зробити ще один великий крок до свободи з 1 жовтня», – заявив глава уряду.

    За його словами, обов'язок носити маски в закладах харчування і магазинах з 1 жовтня буде скасовано як для відвідувачів, так і для персоналу. При цьому масковий режим залишається обов'язковим в громадському транспорті, в установах охорони здоров'я, а також в більшості підприємств сфери послуг (наприклад, в перукарнях).

    Більшість закладів буде відкрито для відвідувачів, які зможуть пред'явити документ про щеплення від коронавірусу, негативний тест на Covid-19 або підтвердити факт перенесеного інфікування.

    Із загального режиму послаблень можуть бути виключені регіони, де рівень вакцинації нижче, ніж в цілому по країні.

    Наприклад, у Брюсселі ще не вакцинована майже половина населення. У таких регіонах рішенням місцевої влади можуть вводитися додаткові протиепідемічні заходи.

    Нагадаємо, Данія перша в світі оголосила про закінчення епідемії.

    У Швеції, де влітку більшість громадян теж зробили щеплення другий дозою, також мають намір зняти в кінці вересня обмеження, в основному – на скупчення людей.

    Тим часом влада Британії прийняла рішення спростити в'їзд вакцинованим від Covid-19 громадянам. Це стосується туристів, що прибувають з країн, які не знаходяться в «червоному списку».

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    Теги: Бельгія щеплення харчування населення
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    Бельгія послаблює карантин