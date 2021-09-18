Бельгія послаблює карантин

У Бельгії готові зробити «ще один великий крок до свободи»

Із 1 жовтня країна дозволить не носити маски у закладах харчування і крамницях

Бельгія з 1 жовтня скасує носіння масок у магазинах і ресторанах. Про це за підсумками чергового засідання урядового Консультативного комітету заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо. Про це пише The Brussels Times.

«Сьогодні 8,5 млн осіб у Бельгії зробили хоча б одне щеплення, при цьому 84% дорослого населення нашої країни повністю вакциновані. Це найкращий результат в Європі, ми цим пишаємося. Виходячи з високого рівня вакцинації, ми зможемо зробити ще один великий крок до свободи з 1 жовтня», – заявив глава уряду.

За його словами, обов'язок носити маски в закладах харчування і магазинах з 1 жовтня буде скасовано як для відвідувачів, так і для персоналу. При цьому масковий режим залишається обов'язковим в громадському транспорті, в установах охорони здоров'я, а також в більшості підприємств сфери послуг (наприклад, в перукарнях).

Більшість закладів буде відкрито для відвідувачів, які зможуть пред'явити документ про щеплення від коронавірусу, негативний тест на Covid-19 або підтвердити факт перенесеного інфікування.

Із загального режиму послаблень можуть бути виключені регіони, де рівень вакцинації нижче, ніж в цілому по країні.

Наприклад, у Брюсселі ще не вакцинована майже половина населення. У таких регіонах рішенням місцевої влади можуть вводитися додаткові протиепідемічні заходи.

Нагадаємо, Данія перша в світі оголосила про закінчення епідемії.

У Швеції, де влітку більшість громадян теж зробили щеплення другий дозою, також мають намір зняти в кінці вересня обмеження, в основному – на скупчення людей.

Тим часом влада Британії прийняла рішення спростити в'їзд вакцинованим від Covid-19 громадянам. Це стосується туристів, що прибувають з країн, які не знаходяться в «червоному списку».

Читайте також: