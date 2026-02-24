Головна Київ Новини
Збудувала дачу у нацпарку «Голосіївський»: киянка отримала підозру у захопленні землі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Будинок, зведений у парку без необхідних дозволів
фото: поліція Києва

Жінка зайняла ділянку площею 0,0012 га, збудувала на ній будинок, а згодом ініціювала державну реєстрацію права власності

Жительку Києва підозрюють в тому, що вона захопила земельну ділянку в Національному природному парку «Голосіївський» та збудувала на ній будинок. Про це повідомляє столична поліція, інформує «Главком».

Досудове розслідування встановило, що киянка самовільно зайняла частину земельної ділянки природно-заповідного фонду, яка перебуває у комунальній власності територіальної громади столиці та входить до складу НПП «Голосіївський». Жінка зайняла ділянку площею 0,0012 га, збудувала на ній садовий будинок, а згодом ініціювала державну реєстрацію права власності.

«Для цього жінка використала технічний паспорт із недостовірними відомостями щодо року зведення об’єкта та присвоєння йому адреси. Внаслідок таких дій було порушено права власника земельної ділянки та землекористувача, а довкіллю завдано екологічної шкоди», – наголосили правоохоронці.

Слідчі, за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури, повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 197-1 КК України – самовільне зайняття земельної ділянки особливо цінних земель, ч. 4 ст. 197-1 КК України – самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці особливо цінних земель, а також за ч. 4 ст. 358 КК України – використання завідомо підробленого документа.   

Нагадаємо, столична прокуратура подала позов до Господарського суду Києва проти компанії-забудовника, яка «забула» сплатити пайовий внесок до бюджету міста. Йдеться про понад 8 млн грн за будівництво житлового комплексу в Оболонському районі. 

Раніше повідомлялося, що спеціалізована екологічна прокуратура Києва звернулася до суду з позовом про знесення незаконно збудованого об’єкта житлової нерухомості на Трухановому острові. Йдеться про звільнення майже 0,5 га землі водного фонду, що була фактично захоплена під приватну забудову. 

