Високопосадовця Головного госпіталю ЗСУ викрито на «ухилянтській схемі»

Служба безпеки України у взаємодії з Офісом генерального прокурора та головнокомандувачем Збройних сил України ліквідувала схему ухилення від мобілізації у Головному військовому клінічному госпіталі ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

«За результатами спільних заходів затримано високопосадовця центру організації охорони та оборони об’єктів цього закладу», – повідомляє СБУ.

Як встановило розслідування, фігурант оформлював до свого підрозділу знайомих, які у подальшому не з’являлись у держустанові та не приступали до виконання службових завдань.

За матеріалами справи, серед його клієнтів був громадян призовного віку, який ухилялися від мобілізації. Після зарахування до оборонного відомства ці особи фіктивно оформлювались на військову службу. При цьому зарплатні картки «робітників» перебували у фігуранта, який знімав звідти гроші.

«Задокументовано, як з травня 2022 року посадовець у такий спосіб «заробив» 2,6 млн грн. Під час обшуків у затриманого виявлено гроші та документацію із доказами оборудки», – йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах). Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Крім нього підозру отримали двоє його «клієнтів». Їхні дії кваліфіковано як ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене в умовах воєнного стану. За це їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» – військово-медичний заклад у Києві, провідна установа охорони здоров'я в складі Збройних Сил України. Заклад розташований у Києві за адресою: вул. Госпітальна, 18. Госпіталь є вагомим структурним підрозділом військової медицини, одним з найважливіших військово-медичних закладів України у загальнодержавній системі військових шпиталів. Є багатопрофільним клінічним, лікувально-діагностичним та науковим центром в якому лікуються військовослужбовці, ветерани Збройних Сил, та всі охочі цивільні пацієнти (у мирний час).

Раніше столична поліція оголосила про підозру ще трьом лікарям, причетним до масштабної схеми ухилення від мобілізації. У поліції нагадали, що злочинну діяльність організованої групи було викрито у серпні 2025 року. Серед підозрюваних тоді опинилися троє лікарів різних державних медичних установ, зокрема, лікар-кардіолог, лікар-пульмонолог та лікар ультразвукової діагностики.