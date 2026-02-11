Головна Київ Новини
search button user button menu button

Високопосадовця Головного госпіталю ЗСУ викрито на «ухилянтській схемі»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Високопосадовця Головного госпіталю ЗСУ викрито на «ухилянтській схемі»
За результатами заходів затримано високопосадовця центру організації охорони та оборони об’єктів Головного військового клінічного госпіталю ЗСУ
фото: Служба безпеки України/Facebook

Як встановило розслідування, фігурант оформлював до свого підрозділу знайомих, які у подальшому не з’являлись у держустанові та не приступали до виконання службових завдань

Служба безпеки України у взаємодії з Офісом генерального прокурора та головнокомандувачем Збройних сил України ліквідувала схему ухилення від мобілізації у Головному військовому клінічному госпіталі ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

«За результатами спільних заходів затримано високопосадовця центру організації охорони та оборони об’єктів цього закладу», – повідомляє СБУ.

Як встановило розслідування, фігурант оформлював до свого підрозділу знайомих, які у подальшому не з’являлись у держустанові та не приступали до виконання службових завдань.

За матеріалами справи, серед його клієнтів був громадян призовного віку, який ухилялися від мобілізації. Після зарахування до оборонного відомства ці особи фіктивно оформлювались на військову службу. При цьому зарплатні картки «робітників» перебували у фігуранта, який знімав звідти гроші.

«Задокументовано, як з травня 2022 року посадовець у такий спосіб «заробив» 2,6 млн грн. Під час обшуків у затриманого виявлено гроші та документацію із доказами оборудки», – йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах). Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Крім нього підозру отримали двоє його «клієнтів». Їхні дії кваліфіковано як ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене в умовах воєнного стану. За це їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» – військово-медичний заклад у Києві, провідна установа охорони здоров'я в складі Збройних Сил України. Заклад розташований у Києві за адресою: вул. Госпітальна, 18. Госпіталь є вагомим структурним підрозділом військової медицини, одним з найважливіших військово-медичних закладів України у загальнодержавній системі військових шпиталів. Є багатопрофільним клінічним, лікувально-діагностичним та науковим центром в якому лікуються військовослужбовці, ветерани Збройних Сил, та всі охочі цивільні пацієнти (у мирний час).

Раніше столична поліція оголосила про підозру ще трьом лікарям, причетним до масштабної схеми ухилення від мобілізації. У поліції нагадали, що злочинну діяльність організованої групи було викрито у серпні 2025 року. Серед підозрюваних тоді опинилися троє лікарів різних державних медичних установ, зокрема, лікар-кардіолог, лікар-пульмонолог та лікар ультразвукової діагностики.

Теги: СБУ гроші прокурор розслідування підозра Київ госпіталь ухилянти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У травні 2026 року легендарному художнику сучасності Івану Марчуку має виповнитися 90 років
Куди поділися гроші, зібрані з українців на музей Івана Марчука? Відповідь керівниці благодійного фонду
27 сiчня, 22:25
Роботизовані системи допомагають Україні у війні проти РФ
Литва оголосила збір на роботизовані системи: яку суму планують зібрати
9 лютого, 11:30
Спільники налагодили механізм незаконного отримання коштів шляхом фіктивного працевлаштування громадян
Комунальники Харкова «наварили» собі близько 1,8 млн грн: яке покарання світить (фото)
Вчора, 16:07
27-річну керівницю комерційної структури було викрито у серпні минулого року
Схема фіктивного бронювання у Києві: перед судом постане 27-річна керівниця фірми
12 сiчня, 17:07
Командиру повідомлено про підозру: викрадення військового майна, вчинене групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану
Розкрадання продуктів для військових на Київщині: підозру оголошено командиру частини
3 лютого, 14:01
Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років
Втручання у реєстр військовозобов’язаних: посадовиці ТЦК у Києві повідомлено про підозру
3 лютого, 14:55
З початку цього року президент «Норильського нікелю» Володимир Потанін заробив $3,46 млрд
Статки найбагатших росіян у січні зросли на $19,4 млрд
2 лютого, 12:05
Петро Чорний став фігурантом розслідування журналістів про фейкові гастролі
Артист Петро Чорний фігурував у схемі виїзду чоловіків за кордон: деталі
2 лютого, 21:48
Юлія Тимошенко планувала відвідати міжнародний захід
Антикорупційний суд не випустив Тимошенко з України
5 лютого, 17:40

Новини

Високопосадовця Головного госпіталю ЗСУ викрито на «ухилянтській схемі»
Високопосадовця Головного госпіталю ЗСУ викрито на «ухилянтській схемі»
Куди зникають стільці? Київське метро закупить нову партію сидінь для укриттів
Куди зникають стільці? Київське метро закупить нову партію сидінь для укриттів
У Києві затримано батька та сина, які за $15 тис. обіцяли виїзд за кордон
У Києві затримано батька та сина, які за $15 тис. обіцяли виїзд за кордон
Біля метро «Мінська» через морози виросли саморобні теплиці (фото)
Біля метро «Мінська» через морози виросли саморобні теплиці (фото)
Київщина: графіки відключення світла 11 лютого 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 11 лютого 2026 року
У Києві повітряна тривога тривала 18 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 18 хвилин

Новини

Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua