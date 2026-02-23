Головна Київ Новини
Киянин втратив око внаслідок бійки з іноземцем в одному зі столичних готелів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Затриманому іноземцю загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: поліція Києва/Facebook

Під час суперечки зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, завдав чоловікові численних ударів руками та ногами по голові

У Києві затримано іноземця, який підозрюється у жорстокому побитті киянина у одному з готелів у центрі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За даними правоохоронців, подія трапилася пізно ввечері у приміщенні готелю на вулиці Юрія Іллєнка у Шевченківському районі столиці. Тоді до поліції Києва надійшло повідомлення про побиття відвідувача закладу.

Правоохоронці встановили, що між 38-річним іноземцем, який заселявся до готелю, та 42-річним киянином, який перебував там на одному із заходів, стався конфлікт.

«Під час суперечки зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, завдав чоловікові численних ударів руками та ногами по голові», – повідомили у поліції.

Потерпілого госпіталізували. За даними поліції, медики діагностували у постраждалого закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку, від отриманих тілесних ушкоджень чоловік також втратив око.

Слідчі затримали фігуранта в порядку статті 208 КПК України та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, суботу, 21 лютого, біля торгово-розважального центру «Дрім Таун» в Оболонському районі Києва сталася масова бійка, під час якої одного з підлітків було поранено ножем у живіт. У поліції Києва поінформували про затримання молодика, який поранив хлопця.

Раніше у Києві поліція затримала 26-річного військовослужбовця, який перебував у розшуку за самовільне залишення частини (СЗЧ). Чоловік у стані сп'яніння за один вечір ледь не вбив перехожого та понівечив обличчя жінці.

