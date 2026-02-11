У Києві викрито схему легалізації іноземців через Молдову: деталі від поліції

Правоохоронці провели шість обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів

У столиці викрили злочинну групу, яка налагодила канал незаконного в’їзду іноземців до України через кордон із Молдовою. Зловмисники маскували нелегалів під «підприємців» та «волонтерів». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

За даними досудового розслідування, організатором незаконної схеми був 31-річний столичний підприємець, який залучив до протиправної діяльності двох спільниць, 1999 та 2003 років народження. Фігуранти налагодили схему в’їзду іноземців через територію Молдови та їх подальшого фіктивного працевлаштування.

«Зловмисники реєстрували на громадян інших країн приватні підприємства, а виготовлені у такий спосіб фальшиві документи надалі слугували підставою для отримання віз, перетину державного кордону та подальшого оформлення посвідок на тимчасове проживання. Крім того, іноземцям пропонували легалізацію під виглядом волонтерської діяльності без фактичного її здійснення. Вартість таких «послуг» становила майже 100 тис. грн, які сплачувалися поетапно готівкою або безготівковими переказами», – повідомили у поліції.

Крім того, слідством встановлено, що упродовж 2025 року фігуранти консультували громадянина іноземної держави щодо незаконного перетину кордону. Після отримання коштів учасники схеми забезпечили виготовлення фіктивного пакета документів, їх подачу до органів Державної міграційної служби та супровід «клієнта» під час оформлення посвідки. Надалі іноземець, використовуючи отримані документи, міг безперешкодно виїжджати з України та повторно в’їжджати на її територію.

Правоохоронці провели шість обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів. Вилучено копії паспортів «клієнтів», ідентифікаційні коди, договори, печатки, електронні носії інформації та інші речові докази.

Усім трьом учасникам злочинної схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинений за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві винесли вирок 42-річному місцевому мешканцю, який організував канал незаконного переправлення призовників за кордон. Як розповіли у поліції, протиправну діяльність зловмисника було викрили у серпні 2025 року слідчі Дарницького управління поліції спільно з працівниками Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.