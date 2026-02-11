Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві викрито схему легалізації іноземців через Молдову: деталі від поліції

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві викрито схему легалізації іноземців через Молдову: деталі від поліції
Правоохоронці провели шість обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів
фото: поліція Києва/Facebook

Вартість «послуг» становила майже 100 тис. грн, які сплачувалися поетапно готівкою або безготівковими переказами

У столиці викрили злочинну групу, яка налагодила канал незаконного в’їзду іноземців до України через кордон із Молдовою. Зловмисники маскували нелегалів під «підприємців» та «волонтерів». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

За даними досудового розслідування, організатором незаконної схеми був 31-річний столичний підприємець, який залучив до протиправної діяльності двох спільниць, 1999 та 2003 років народження. Фігуранти налагодили схему в’їзду іноземців через територію Молдови та їх подальшого фіктивного працевлаштування.

Правоохоронці провели шість обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів
Правоохоронці провели шість обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів
фото: поліція Києва/Facebook

«Зловмисники реєстрували на громадян інших країн приватні підприємства, а виготовлені у такий спосіб фальшиві документи надалі слугували підставою для отримання віз, перетину державного кордону та подальшого оформлення посвідок на тимчасове проживання. Крім того, іноземцям пропонували легалізацію під виглядом волонтерської діяльності без фактичного її здійснення. Вартість таких «послуг» становила майже 100 тис. грн, які сплачувалися поетапно готівкою або безготівковими переказами», – повідомили у поліції.

Докази, вилучені під час обшуку
Докази, вилучені під час обшуку
фото: поліція Києва/Facebook

Крім того, слідством встановлено, що упродовж 2025 року фігуранти консультували громадянина іноземної держави щодо незаконного перетину кордону. Після отримання коштів учасники схеми забезпечили виготовлення фіктивного пакета документів, їх подачу до органів Державної міграційної служби та супровід «клієнта» під час оформлення посвідки. Надалі іноземець, використовуючи отримані документи, міг безперешкодно виїжджати з України та повторно в’їжджати на її територію.

Правоохоронці провели шість обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів. Вилучено копії паспортів «клієнтів», ідентифікаційні коди, договори, печатки, електронні носії інформації та інші речові докази.

Переписка з імовірним замовником «послуг»
Переписка з імовірним замовником «послуг»
фото: поліція Києва/Facebook

Усім трьом учасникам злочинної схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинений за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві винесли вирок 42-річному місцевому мешканцю, який організував канал незаконного переправлення призовників за кордон. Як розповіли у поліції, протиправну діяльність зловмисника було викрили у серпні 2025 року слідчі Дарницького управління поліції спільно з працівниками Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

Теги: Київ Молдова слідство документи розслідування кордон виготовлення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хмельниччино, кого ти обрала? Чим відзначилися брати Стефанчуки, Герега та інші за шість років?
Хмельниччино, кого ти обрала? Чим відзначилися брати Стефанчуки, Герега та інші за шість років? Спецпроєкт
13 сiчня, 12:40
У Києві загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук
У Києві загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук
25 сiчня, 14:38
Без опалення у Києві близько 500 багатоповерхівок. Мобільні пункти незламності працюють цілодобово
Кличко: У Києві бракує світла для критичної інфраструктури
13 сiчня, 13:31
Рух обмежуватиметься протягом зазначеного періоду щоденно з 8:00 до 20:00
Рух розв’язкою через Наддніпрянське шосе обмежено до 1 лютого (схема)
16 сiчня, 14:13
Попри обмеження в роботі всього комплексу, гіпермаркет Auchan продовжує працювати у штатному режимі
У Києві тимчасово зачинено ТРК «Проспект»: що відомо
22 сiчня, 08:50
У ресторані тепер можна навіть вночі випити гарячого та підзарядити гаджети
Зігрітися та зарядити телефон уночі: відомий ресторан у центрі Києва змінив режим роботи
23 сiчня, 11:56
Мешканці будинку прогріваюють підвали й технічні поверхи
На Теремках кияни самотужки рятують труби від замерзання (відео)
28 сiчня, 18:08
Патрульні провели з чоловіком роз’яснювальну бесіду, наголосили про заборону викидати сніг на проїжджу частину
У Києві правоохоронці покарали чоловіка за те, що розчищав сніг
7 лютого, 18:15
Дарницька ТЕЦ отримала критичні ушкодження під час атаки ворога 3 лютого
Скільки часу та коштів піде на ремонт знищеної росіянами Дарницької ТЕЦ: оцінки фахівців
Сьогодні, 12:50

Новини

У Києві поліція ліквідувала масштабну схему поборів у ветлікарнях (відео)
У Києві поліція ліквідувала масштабну схему поборів у ветлікарнях (відео)
У Києві викрито схему легалізації іноземців через Молдову: деталі від поліції
У Києві викрито схему легалізації іноземців через Молдову: деталі від поліції
Падіння крижаних бурульок у Києві: як вберегтися та хто має чистити дахи
Падіння крижаних бурульок у Києві: як вберегтися та хто має чистити дахи
Обмеження руху на Столичному шосе у Києві 12 лютого: де саме триватиме ремонт
Обмеження руху на Столичному шосе у Києві 12 лютого: де саме триватиме ремонт
Нічна пожежа на Київщині забрала життя матері та двох дітей: подробиці трагедії
Нічна пожежа на Київщині забрала життя матері та двох дітей: подробиці трагедії
Скільки часу та коштів піде на ремонт знищеної росіянами Дарницької ТЕЦ: оцінки фахівців
Скільки часу та коштів піде на ремонт знищеної росіянами Дарницької ТЕЦ: оцінки фахівців

Новини

Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Сьогодні, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Сьогодні, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua