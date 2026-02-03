На Львівщині медики врятували чоловіка, який ледь не помер через кісточку персика (фото)

Лікарі припустили, що чоловік міг ходити з кісточкою у шлунку декілька років

У Львівській області 62-річний мешканець Шептицького району мало не помер через кісточку персика. Лікарі врятували чоловіку життя. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Університетської лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького.

У лікарні розповіли, що пацієнт Григорій скаржився на різкий біль у животі, який він вважав наслідком переїдання на Різдво. Однак ліки йому не допомагали, тому він звернувся по медичну допомогу.

«Звернувся до районної лікарні, де виконали ендоскопію та виявили «жовчний конкремент» (тверде утворення – «Главком») до 4 см, що був у просвіті дванадцятипалої кишки – лікарі запідозрили жовчеву норицю та відправили до Львова!» – йдеться у повідомленні. Проте спроби лікарів видалити утворення були невдалими, тож Григорій звернувся до Університетської лікарні.

Медики дістали з кішківника пацієнта кісточку персика фото: Університетська лікарня ЛНМУ імені Данила Галицького

За час, поки чоловік їздив по лікарнях, його стан погіршився. «Камінь» викликав часткову дуоденальну непрохідність та спровокував утворення дивертикула й пролежня стінки дванадцятипалої кишки — і як ускладнення було порушено відтік жовчі з печінкових проток, що викликало механічну жовтяницю та холангіт у пацієнта!» – зазначиди медики.

Керівник клініки хірургії Назар Була розповів, що навіть не уявляв, що замість утворення, лікарі витягнуть з кишківника пацієнта персикову кісточку. За його словами, це було несподіванкою.

Операція львів’янина тривала близько години. «Найдивовижніше – ця кісточка могла перебувати в кишківнику роками. Зі слів пацієнта, останнім часом він не їв ці фрукти. Але факт один: вона вже почала спричиняти серйозні ускладнення та ризики для життя, а згодом могла призвести до перитоніту з дуже небезпечними наслідками», – розповіли у лікарні.

