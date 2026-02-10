Невиплата допомоги дітям-сиротам: підозру отримав керівник управління освіти Подільської РДА

Прокуратура перевіряє, чи отримали одноразову допомогу випускники навчальних закладів в інші роки

У період з 2020 по 2022 роки 13 випускників навчальних закладів Подільського району не отримали законних виплат, гарантованих державою

У столиці викрили посадовця, через службову недбалість якого випускники пільгових категорій залишилися без гарантованих державою грошей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

За даними ювенальних прокурорів Подільської окружної прокуратури, підозру оголошено очільнику Управління освіти Подільської райдержадміністрації. Зазначимо, що на офіційному сайті КМДА керівником управління освіти Подільської РДА вказаний Олексій Миколайович Сидоренко.

Слідство встановило, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які вчилися у Подільському районі, не отримали разову грошову виплату, передбачену для них Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

«За законом, такі діти одноразово мали отримати допомогу у сумі шести прожиткових мінімумів при завершенні навчання у середній школі чи інших закладах середньої освіти», – повідомили у прокуратурі.

Водночас в період з 2020 по 2022 роки 13 випускників навчальних закладів Подільського району не отримали цих виплат. Загальна сума, яку мали виплатити дітям-сиротам – понад 188 тис. грн. Кожен з цих випускників повинен був отримати від 13 300 до 15,7 тис. грн.

Прокуратура наголосила, що таку одноразову допомогу у Подільському районі Києва виплачує саме Управління освіти Подільської РДА. У ході досудового розслідування також перевіряється, чи отримали одноразову допомогу випускники навчальних закладів в інші роки.

