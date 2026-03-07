Головна Країна Кримінал
Мешканка Херсона за інтервʼю під час окупації потрапила до в'язниці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Мешканка Херсона за інтервʼю під час окупації потрапила до в’язниці
Обвинувачена запевняла, що відеокамеру не бачила і висловлювалась тільки про те, що вірить у настання миру в Україні
За виправдування збройної агресії РФ жінка отримала два роки позбавлення волі

Херсонський апеляційний суд призначив українці реальне позбавлення волі за виправдування збройної агресії РФ. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Судовий репортер».

24 вересня 2022 року, перебуваючи в Херсоні, жінка дала інтервʼю представникам держави-агресора, яке потім вийшло телеграм-каналі «Главное в Херсоне и области». На відео жінка була в гарному настрої і по суті заперечувала факт окупації. Далі її цитати російською:

«Я верю, я просто уверена, что у нас будет мир, мы под защитой большого государства, православного, такого же как мы, мы один народ Украина, Белоруссия, Россия и конечно уверена, мы связываем наше будущее с Россией и с Белоруссией, один народ православный», «…может быть они неправильно понимают, они вот думают что нас захватили, нашу Украину, а все-таки здесь идет борьба против олигархов, против вот этих вот людей, которые захватили нашу Украину, они как-то в совершенно другом понятии, они думают, что на них напали у них все забрали…».

У червні 2025-го жінку засудили до двох років пробаційного нагляду.

Прокурор оскаржував це покарання як таке, що не відповідає тяжкості вчиненого і буде недостатнім для виправлення обвинуваченої та попередження нових злочинів.

Апеляційний суд погодився із доводами скарги в тій частині, що на враховано обставини скоєння злочину і ставлення обвинуваченої до вчиненого.

Жінка вину не визнала. У суді вона розповіла, що на вулиці до неї підійшов незнайомець і ставив запитання про життя в Херсоні і вона дала відповідь. Обвинувачена запевняла, що відеокамеру не бачила і висловлювалась тільки про те, що вірить у настання миру в Україні. Говорила не про Росію, а про Радянський Союз, коли в Херсоні було багато підприємств, а за час незалежності все було знищено. Мовляв, завжди хотіла лише добра своєму місту.

Апеляційний суд ухвалив новий вирок, призначивши два роки реального позбавлення волі.

Раніше на досудовому слідстві жінка мала запобіжний захід у вигляді домашнього арешту і особистого зобов’язання.

Нагадаємо, колишня харківська журналістка Вікторія Лукашова отримала високу посаду в окупаційній ієрархії країни-агресора. Її призначили заступницею губернатора Курської області РФ з питань інформаційної політики. 

Раніше СБУ повідомила про підозру «заступнику міністра» окупаційного уряду Херсонщини. За даними слідства, фігурант, маючи досвід роботи в українському самоврядуванні, допомагав агресору встановлювати контроль над аграрним сектором області. Він особисто координував інвентаризацію сільгосптехніки та майна українських підприємств для їх подальшого «націоналізації» на користь окупантів.

Також колишній гауляйтер Херсона Кобець отримав вирок. Як встановило розслідування, перед початком повномасштабної війни Кобець проживав у Києві, де займався комерцією і мав тісні зв’язки з представниками РФ. У березні 2022 року він нелегально виїхав за межі України і через треті країни прибув до захопленого на той час Херсона. Там його окупанти призначили керівником окупаційної адміністрації і доручили поширювати кремлівський режим у портовому місті.

Теги: окупанти прокурор українці розслідування жінка Украина вирок Херсон

