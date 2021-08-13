Facebook відклав повернення працівників до офісу через штам «Дельта»

Рішення компанії про збереження віддаленої роботи буде діяти як мінімум до кінця поточного рок

Компанія Facebook відклала повернення своїх співробітників з дистанційного формату роботи в зв'язку з поширенням індійського штаму коронавірусу «Дельта». Про це повідомляє телеканал CNBC з посиланням на заяву організації.

Очікується, що рішення компанії про збереження віддаленої роботи буде діяти як мінімум до кінця поточного року.

«З огляду на останні дані в сфері охорони здоров'я про збільшення випадків Covid через варіанти «Дельта», нашим командам в США не потрібно повертатися в офіси до січня 2022 року. Ми очікуємо, що цього також підуть і деякі інші країни за межами США», - йдеться в тексті заяви Facebook.

Раніше, 5 серпня, аналогічне рішення про продовження дистанційного формату роботи було прийнято компанією Amazon, яка на тлі поширення коронавірусної інфекції залишила своїх співробітників працювати віддалено до січня 2022 року.

До слова, компанія Google прийняла рішення про обов’язкову вакцинацію своїх працівників, перед тим, як дозволить їм повернутись до роботи в офісі з дистанційної роботи. Це перша компанія-гігант, яка вдалась до такого рішення.