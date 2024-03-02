Світлини, що розривають серце: рятувальники показали, як діставали з-під завалів у Одесі загиблого хлопчика
На місці трагедії працюють психологи ДСНС та кінологічні розрахунки
У Одесі деблокували з-під завалів будинку тіло дитини. ДСНС оприлюднили емоційні фото роботи рятувальників.
«Світлини, що розривають серце на шматки… 3-річна дитина. Вбита «нелюдами» в Одесі. Це неможливо забути! Це неможливо пробачити!», – ідеться у підписі до знімків.
Станом на 13:00 відомо про чотирьох загиблих, постраждало вісім людей, з яких одна дитина. Врятовано п’ять осіб. Пошукові роботи тривають. Від ДСНС залучено 95 рятувальників та 22 одиниці техніки.
На місці також працюють психологи ДСНС та кінологічні розрахунки.
Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку. Раніше повідомлялося про трьох загиблих, серед яких дитина.
Неділя 3 березня в Одесі та області оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару, здійсненго в ніч на 2 березня.
Крім того, в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Харкову ударні безпілотники типу Shahed 131/136. Один із «шахедів» влучив у подвір’я будинку у Шевченківському районі міста.
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