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Світлини, що розривають серце: рятувальники показали, як діставали з-під завалів у Одесі загиблого хлопчика

Надія Карбунар
glavcom.ua
Світлини, що розривають серце: рятувальники показали, як діставали з-під завалів у Одесі загиблого хлопчика
Пошукові роботи на місці трагедії тривають
фото: ДСНС України/Telegram

На місці трагедії працюють психологи ДСНС та кінологічні розрахунки

У Одесі деблокували з-під завалів будинку тіло дитини. ДСНС оприлюднили емоційні фото роботи рятувальників.

«Світлини, що розривають серце на шматки… 3-річна дитина. Вбита «нелюдами» в Одесі. Це неможливо забути! Це неможливо пробачити!», – ідеться у підписі до знімків.

3-річна дитина, вбита росіянами в Одесі
3-річна дитина, вбита росіянами в Одесі
фото: ДСНС України/Telegram

Станом на 13:00 відомо про чотирьох загиблих, постраждало вісім людей, з яких одна дитина. Врятовано п’ять осіб. Пошукові роботи тривають. Від ДСНС залучено 95 рятувальників та 22 одиниці техніки.

На місці також працюють психологи ДСНС та кінологічні розрахунки.

Рятувальники дістали тіло хлопчика з-під завалів
Рятувальники дістали тіло хлопчика з-під завалів
фото: ДСНС України/Telegram

Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку. Раніше повідомлялося про трьох загиблих, серед яких дитина.

Неділя 3 березня в Одесі та області оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару, здійсненго в ніч на 2 березня.

Крім того, в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Харкову ударні безпілотники типу Shahed 131/136. Один із «шахедів» влучив у подвір’я будинку у Шевченківському районі міста.

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Теги: рятувальники безпілотник дитина

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