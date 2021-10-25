Помер актор з серіалу «Друзі»

У «Друзях» Гантер працював офіціантом і менеджером в культовій кав'ярні Central Perk

Актор Джеймс Майкл Тайлер, який зіграв Гантера в серіалі «Друзі», помер в своєму будинку в Лос-Анджелесі, повідомляє «Бі-бі-сі» з посиланням на менеджера артиста.

У «Друзях» Гантер працював офіціантом і менеджером в культовій кав'ярні Central Perk. Він був закоханий в персонаж Дженніфер Еністон Рейчел протягом усього серіалу, яка також працювала там офіціанткою в перші сезони шоу.

«Світ знав його як Гантера (сьомого «друга»), але близькі Майкла пам'ятають його як актора, музиканта, активіста за боротьбу проти раку і люблячого чоловіка», – заявив менеджер.

Влітку цього року стало відомо. що у 59-річного Тайлера діагностували рак четвертої стадії. Тайлер пояснив, що в 2018 році у нього виявили рак простати. Це сталося дуже пізно, коли хвороба вже встигла поширитися по організму. Недуга вразила кістки і хребет, що стало причиною паралічу кінцівок.

Лікарі призначили акторові гормональну терапію, яка протягом першого року працювала добре, але під час пандемії коронавірусу його стан погіршився.

До слова, батьки загиблої операторки Галини Гатчінс (Halyna Hutchins) зажадали покарати винних після того, як їх дочка була вбита актором Алек Болдуін (Alec Baldwin) на зйомках фільму «Іржа».

Друзі сім'ї відзначили: батько, колишній військовослужбовець радянського флоту, Анатолій і мати Ольга Андрусевич відразу після звістки про смерть намагалися вилетіти в США, але у жінки виникли складнощі з документами.