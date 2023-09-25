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Павло Клімкін Дипломат

Відносини України та Польщі все більше перетворюються на «американські гірки»

glavcom.ua
«Друзі не бувають ідеальними, але інших в нас немає»
фото пресслужби президента польщі

Багато що можна списати на емоції, ще щось — на вибори у Польщі менш ніж за місяць

Твіт польського міністра закордонних справ Рау зовсім про інше. Одразу видно, що він довго і ретельно редагувався і з’явився вже після інших емоційних заяв.

Наша політика щодо Польщі названа «шкідливою та образливою», і «титанічна робота» буде потрібна для «відновлення довіри польського суспільства до доброї волі української влади». І все це з посиланням на «порівняння між Польщею і росією». російська тема є дуже токсичною в Польщі, всі поділи Польщі відбулися за російської участі.

В Польщі, та й в Єврокомісії, проспали тему з моніторингом за кількістю українського зерна, що потрапляло на внутрішній ринок. «З'їхати» з цієї провини, особливо перед виборами, непросто і потребує емоцій. Очевидно, що поляки мають захищати своїх фермерів, але підійшли до цього доволі кепсько. Про взаємодію Польщі та Єврокомісії годі й говорити. Але тепер те, що власне було емоційною кризою на фоні торговельної суперечки, може перерости в кризу довіри, причому не тільки політичну, а й суспільну. Під час війни старозавітний принцип «ворог мого ворога це мій друг» завжди має переважати.

Друзі не бувають ідеальними, але інших в нас немає, і вони нам конче потрібні.

Зараз якраз час включити антикриз і креатив, і донести полякам, що вони для нас важливі. Інакше ця криза почне жити своїм життям і заважати нам в багатьох речах – не в останню чергу під час вступу до Євросоюзу. Та й ніхто не може виключити, чи нам не доведеться у майбутньому воювати вже разом. В нас тисяча років вкрай складної історії, але ми потрібні одне одному як ніколи.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: політика криза Польща Україна

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