Україна вперше використала штучний інтелект для діагностики туберкульозу

Україну відносять до групи країн з високим рівнем захворювання на туберкульоз

Штучний інтелект для обробки діагностичних даних успішно використовують у понад 40 країнах світу

У Львівській, Івано-Франківській і Сумській областях вперше в Україні почали використовувати штучний інтелект для діагностики туберкульозу. Про це повідомив Центр громадського здоровʼя Міністерства охорони здоров'я.

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Штучний інтелект проводить автоматичний аналіз, читаючи рентген-знімки, і відображає зони потенційної патології у вигляді теплової карти легенів – це й дозволяє виявити ураження з імовірністю від одного до 100 відсотків.

Штучний інтелект для обробки діагностичних даних успішно використовують у понад 40 країнах світу. За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, туберкульоз є другою за розповсюдженням причиною смерті у світі. Діагностика, раннє виявлення захворювання та дисципліна в дотриманні рекомендацій лікаря є запорукою успішного лікування.

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Зараз Україну відносять до групи країн з високим рівнем захворювання на туберкульоз.

Нагадаємо, стрімкий розвиток та впровадження технологій генеративного штучного інтелекту сприяють застосуванню його в системі охорони здоров’я. Тож Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підготувала рекомендації для органів державного управління, технологічних компаній та працівників сфери надання медичних послуг щодо забезпечення належного використання великих мультимодальних моделей для зміцнення та захисту здоров’я населення.

Раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я розповів, як підготуватися до «хвороби X». Гебрейєсус пояснив, що термін «хвороба Х» не новий – ВООЗ використовує його з 2018 року – це умовне позначення хвороб, про які ми ще не знаємо. «Ви можете навіть назвати Covid-19 першою хворобою X, і це може статися знову. Найкраще передбачити те, що може статися, і підготуватися до цього», – наголосив голова ВООЗ.