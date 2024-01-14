ВООЗ попередила про «хворобу Х», яка може бути у 20 разів смертоноснішою за ковід

ВООЗ попередила про можливе виникнення пандемії через нову маловивчену хворобу

Фахівці зберуться задля обговорення потенційних ризики та методів боротьби з новою хворобою

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі планують обговорити можливу пандемію через «хворобу Х», про яку попередила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). Про це йдеться на сайті форму.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Захід, на якому обговорять можливе виникнення пандемії через нову маловивчену хворобу, запланований на 17 січня.

«З огляду на нові попередження Всесвітньої організації охорони здоров’я про те, що невідома «хвороба X» може призвести до 20 разів більшої кількості смертельних випадків, ніж пандемія коронавірусу, які нові зусилля потрібні, щоб підготувати системи охорони здоров’я до численних майбутніх викликів?», – зазначено у програмі заходу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Із доповідями виступлять міжнародні експерти, зокрема голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус. Фахівці обговорять потенційні ризики та методи протидії в боротьбі з новою хворобою.

Інші спікери заходу:

Мішель Демаре – голова правління AstraZeneca Plc;

Шям Бішен – керівник Центру здоров'я та охорони здоров'я; Член виконавчого комітету Всесвітнього економічного форуму в Женеві;

Рой Джейкобс – президент і головний виконавчий директор Royal Philips;

Пріта Редді – виконавчий віцеголова Apollo Hospitals Enterprise Ltd;

Нісія Триндаде Ліма – міністр охорони здоров'я Бразилії;

Джаміль Едмонд Андерлін – головний редактор Europe, Politico.

Нагадаємо, що 14 січня у Давосі відбудеться четверта зустріч радників глав держав для обговорення української формули миру.

До слова, президент Володимир Зеленський 16 січня виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі.