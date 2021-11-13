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    Українці витрачають мільярди гривень на неефективні ліки: список непотрібних препаратів

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    Чверть грошей на лікування ми витрачаємо на псевдо-ліки - Українці витрачають мільярди гривень на неефективні ліки: список непотрібних препаратів
    Чверть грошей на лікування ми витрачаємо на псевдо-ліки
    Фото з відкритих джерел

    Люди масово купують засоби із недоведеною ефективністю

    В Україні у 2020 році громадяни витратили майже 14 мільярдів гривень на ліки, які не передбачені сучасними стандартами лікування. Зокрема, серед препаратів є ліки без доведеної або сумнівної ефективності. Про це пише Центр громадського здоров'я.

    Зазначається, що українці часто купували гомеопатичні, рослинні лікарські засоби та харчові добавки. Препарати відсутні у клінічних настановах, у стандартах надання медичної допомоги, недостатньо вивчені з точки зору безпеки. Але на них пішло більше чверті із тих коштів, які люди витрачають на ліки загалом.

    «Висновки невтішні: 40% придбаних найпопулярніших препаратів – неефективні та відсутні в сучасних стандартах лікування», – йдеться у повідомленні.

    Окрім того, багато коштів українці витрачають на препарати, які не мають достатніх доказів безпеки та ефективності, а саме на біологічно-активні добавки (БАДи), гомеопатичні засоби та рослинні препарати.

    Також в інструкціях до застосування таких «ліків» може міститися хибна інформація про їхні лікувальні властивості, маніпулятивні твердження та щире зізнання у відсутності проведення якісних досліджень.

    Список ліків без доведеної ефективності:

    • S-аденозин-L-метіонін;
    • Інозину пранобекс;
    • Тилорон;
    • Фенібут;
    • Депротеїнізований гемодериват з крові телят;
    • Arginine;
    • Розчин ментолу в ментоловому ефірі кислоти ізовалеріанової;
    • Метилетилпіридинолу сукцинат.

    Найпопулярніші БАДи, рослинні та гомеопатичні препарати:

    • Протефлазід;
    • Уролесан;
    • Валеріана;
    • Глоду настоянка;
    • Квіти ромашки;
    • Ісла-МООС;
    • Сінупрет Форте;
    • Простамол УНО;
    • Траумель S;
    • Ергоферон;
    • Афлубін;
    • Мастодинон;
    • Енгістол;
    • Оцилококцінум;
    • Бетаргін;
    • Сертобек ПРО;
    • РЕО;
    • Віта-Супрадин Актив;
    • Декрістол D3 4000 ME;
    • Декрістол D3 2000 ME.

    Нагадаємо, раніше МОЗ порахував, скільки грошей українці витрачають в аптеках.

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    Теги: українці ліки аптека
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    Українці витрачають мільярди гривень на неефективні ліки: список непотрібних препаратів