Українці витрачають мільярди гривень на неефективні ліки: список непотрібних препаратів

Чверть грошей на лікування ми витрачаємо на псевдо-ліки

Люди масово купують засоби із недоведеною ефективністю

В Україні у 2020 році громадяни витратили майже 14 мільярдів гривень на ліки, які не передбачені сучасними стандартами лікування. Зокрема, серед препаратів є ліки без доведеної або сумнівної ефективності. Про це пише Центр громадського здоров'я.

Зазначається, що українці часто купували гомеопатичні, рослинні лікарські засоби та харчові добавки. Препарати відсутні у клінічних настановах, у стандартах надання медичної допомоги, недостатньо вивчені з точки зору безпеки. Але на них пішло більше чверті із тих коштів, які люди витрачають на ліки загалом.

«Висновки невтішні: 40% придбаних найпопулярніших препаратів – неефективні та відсутні в сучасних стандартах лікування», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, багато коштів українці витрачають на препарати, які не мають достатніх доказів безпеки та ефективності, а саме на біологічно-активні добавки (БАДи), гомеопатичні засоби та рослинні препарати.

Також в інструкціях до застосування таких «ліків» може міститися хибна інформація про їхні лікувальні властивості, маніпулятивні твердження та щире зізнання у відсутності проведення якісних досліджень.

Список ліків без доведеної ефективності:

S-аденозин-L-метіонін;

Інозину пранобекс;

Тилорон;

Фенібут;

Депротеїнізований гемодериват з крові телят;

Arginine;

Розчин ментолу в ментоловому ефірі кислоти ізовалеріанової;

Метилетилпіридинолу сукцинат.

Найпопулярніші БАДи, рослинні та гомеопатичні препарати:

Протефлазід;

Уролесан;

Валеріана;

Глоду настоянка;

Квіти ромашки;

Ісла-МООС;

Сінупрет Форте;

Простамол УНО;

Траумель S;

Ергоферон;

Афлубін;

Мастодинон;

Енгістол;

Оцилококцінум;

Бетаргін;

Сертобек ПРО;

РЕО;

Віта-Супрадин Актив;

Декрістол D3 4000 ME;

Декрістол D3 2000 ME.

Нагадаємо, раніше МОЗ порахував, скільки грошей українці витрачають в аптеках.

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