Українці витрачають мільярди гривень на неефективні ліки: список непотрібних препаратів
Люди масово купують засоби із недоведеною ефективністю
В Україні у 2020 році громадяни витратили майже 14 мільярдів гривень на ліки, які не передбачені сучасними стандартами лікування. Зокрема, серед препаратів є ліки без доведеної або сумнівної ефективності. Про це пише Центр громадського здоров'я.
Зазначається, що українці часто купували гомеопатичні, рослинні лікарські засоби та харчові добавки. Препарати відсутні у клінічних настановах, у стандартах надання медичної допомоги, недостатньо вивчені з точки зору безпеки. Але на них пішло більше чверті із тих коштів, які люди витрачають на ліки загалом.
«Висновки невтішні: 40% придбаних найпопулярніших препаратів – неефективні та відсутні в сучасних стандартах лікування», – йдеться у повідомленні.
Окрім того, багато коштів українці витрачають на препарати, які не мають достатніх доказів безпеки та ефективності, а саме на біологічно-активні добавки (БАДи), гомеопатичні засоби та рослинні препарати.
Також в інструкціях до застосування таких «ліків» може міститися хибна інформація про їхні лікувальні властивості, маніпулятивні твердження та щире зізнання у відсутності проведення якісних досліджень.
Список ліків без доведеної ефективності:
- S-аденозин-L-метіонін;
- Інозину пранобекс;
- Тилорон;
- Фенібут;
- Депротеїнізований гемодериват з крові телят;
- Arginine;
- Розчин ментолу в ментоловому ефірі кислоти ізовалеріанової;
- Метилетилпіридинолу сукцинат.
Найпопулярніші БАДи, рослинні та гомеопатичні препарати:
- Протефлазід;
- Уролесан;
- Валеріана;
- Глоду настоянка;
- Квіти ромашки;
- Ісла-МООС;
- Сінупрет Форте;
- Простамол УНО;
- Траумель S;
- Ергоферон;
- Афлубін;
- Мастодинон;
- Енгістол;
- Оцилококцінум;
- Бетаргін;
- Сертобек ПРО;
- РЕО;
- Віта-Супрадин Актив;
- Декрістол D3 4000 ME;
- Декрістол D3 2000 ME.
Нагадаємо, раніше МОЗ порахував, скільки грошей українці витрачають в аптеках.