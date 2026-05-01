У Києві дівчинка проковтнула 17 магнітів. Медики провели складну операцію

Медики виявили суцільний ланцюг із магнітів
фото: Департамент охорони здоров'я міста Києва

Лікарі врятували 5-річну дівчинку після того, як вона проковтнула понад десять магнітів

У Києві лікарі врятували 5-річну дівчинку, яка проковтнула 17 магнітних кульок. Столичні медики провели складну операцію, щоб дістати з організму дитини кілька небезпечних сторонніх предметів. Магніти утворили «ланцюг», який будь-якої миті міг прорвати стінки внутрішніх органів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Департамент охорони здоров’я Києва.

Смертельна небезпека 

Під час обстеження 5-річної дівчинки лікарі виявили у її шлунково-кишковому тракті 17 магнітних кульок. Небезпека полягала в тому, що магніти почали притягуватися один до одного крізь стінки шлунка та кишківника.

«Вона по-дитячому зізналася нам: "У мене всередині для вас є сюрприз. І справді, сюрприз виявився непростим», – розповідають медики.

Як рятували дитину

Медики діяли оперативно. Операція проходила у два етапи:

  • Ендоскопічне втручання: Спершу лікарі через стравохід витягли 12 магнітів, які ще перебували у шлунку.
  • Видалення з кишківника: Ще 5 кульок вже встигли просунутися далі, тому їх діставали за допомогою додаткового втручання. Завдяки майстерності хірургів вдалося обійтися без значних розрізів.
Наразі всі 17 об’єктів видалені, життю дівчинки нічого не загрожує.

Лікарі кажуть, що подібний випадок нещодавно трапився й у Івано-Франківську. Там хлопчик теж проковтнув 17 магнітів. Щоб врятувати дитину, лікарі видалили йому частину тонкої кишки.

Медики зазначають, що швидке звернення батьків дозволило уникнути тяжких наслідків. Фахівці наголошують: навіть при підозрі на ковтання магнітів або сторонніх предметів потрібно негайно звертатися по медичну допомогу, навіть якщо симптомів ще немає.

«Главком» писав, що львівські лікарі провели операцію дитині з критично низькою вагою – 750 грамів. Нейрохірурги виконали операцію на мозку дитини, яка народилася на 25 тижні вагітності. Через те, що дівчинка народилася завчасно, у неї стався важкий крововилив у мозок та розвинулася гідроцефалія – захворювання, через яке в порожнині черепа накопичується надлишок спинномозкової рідини. Це потребувало складної операції.

