У Києві дівчинка проковтнула 17 магнітів. Медики провели складну операцію

Лікарі врятували 5-річну дівчинку після того, як вона проковтнула понад десять магнітів

У Києві лікарі врятували 5-річну дівчинку, яка проковтнула 17 магнітних кульок. Столичні медики провели складну операцію, щоб дістати з організму дитини кілька небезпечних сторонніх предметів. Магніти утворили «ланцюг», який будь-якої миті міг прорвати стінки внутрішніх органів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Департамент охорони здоров’я Києва.

Смертельна небезпека

Під час обстеження 5-річної дівчинки лікарі виявили у її шлунково-кишковому тракті 17 магнітних кульок. Небезпека полягала в тому, що магніти почали притягуватися один до одного крізь стінки шлунка та кишківника.

«Вона по-дитячому зізналася нам: "У мене всередині для вас є сюрприз. І справді, сюрприз виявився непростим», – розповідають медики.

фото: Департамент охорони здоров'я міста Києва

Як рятували дитину

Медики діяли оперативно. Операція проходила у два етапи:

Спершу лікарі через стравохід витягли 12 магнітів, які ще перебували у шлунку. Видалення з кишківника: Ще 5 кульок вже встигли просунутися далі, тому їх діставали за допомогою додаткового втручання. Завдяки майстерності хірургів вдалося обійтися без значних розрізів.

фото: Департамент охорони здоров'я міста Києва

Наразі всі 17 об’єктів видалені, життю дівчинки нічого не загрожує.

Лікарі кажуть, що подібний випадок нещодавно трапився й у Івано-Франківську. Там хлопчик теж проковтнув 17 магнітів. Щоб врятувати дитину, лікарі видалили йому частину тонкої кишки.

Медики зазначають, що швидке звернення батьків дозволило уникнути тяжких наслідків. Фахівці наголошують: навіть при підозрі на ковтання магнітів або сторонніх предметів потрібно негайно звертатися по медичну допомогу, навіть якщо симптомів ще немає.

«Главком» писав, що львівські лікарі провели операцію дитині з критично низькою вагою – 750 грамів. Нейрохірурги виконали операцію на мозку дитини, яка народилася на 25 тижні вагітності. Через те, що дівчинка народилася завчасно, у неї стався важкий крововилив у мозок та розвинулася гідроцефалія – захворювання, через яке в порожнині черепа накопичується надлишок спинномозкової рідини. Це потребувало складної операції.