35 бойовий виходів на лівий берег Дніпра. Герой України розповів про специфіку бою на воді

«Вода – це відкритий простір, тут ніде сховатися, ти завжди як на долоні, тебе всі бачать»

Командир десантного катера, Герой України Денис Чумак, поділився унікальним досвідом керування судном під час рейсів на лівобережний плацдарм. За його словами, керувати катером в екстремальних умовах значно складніше, ніж будь-яким наземним транспортом, а головна небезпека часто криється не лише в обстрілах, а й у паніці на борту, інформує «Главком».

Денис Чумак каже, що вода – це стихія, яка не вибачає помилок. На відміну від автомобіля, катер має велику інерцію, яку потрібно відчувати кожною клітиною.

«Катер складніше водити, ніж габаритний автомобіль, тому що він ходить не по жорсткій поверхні. Треба відчувати інерцію води... бачити дистанцію, на яку потрібно скинути швидкість або зробити реверс. Вода – це відкритий простір, тут ніде сховатися, ти завжди як на долоні», – розповідає командир десантного катера.

За словами Дениса Чумака, одним із найважчих моментів у роботі екіпажу є контроль над десантом під час ворожих атак. Для багатьох бійців, які вперше потрапляють під вогонь на воді, природним інстинктом стає бажання покинути катер, що є ціллю. Однак Чумак наголошує: вистрибування у воду – це майже гарантована смерть.

«У мене були випадки, коли йшов обстріл катера і десант намагався вистрибувати за борт. Це ті, хто вперше їхав на лівий берег. Вони сідають на борт заряджені, мотивовані, а коли починається обстріл, буває дезорієнтація, спроба вискочити у воду, в когось страх переходить у паніку, а паніка – це дуже погано в бойових умовах. Десантники розуміють, що ворог стріляє по катеру, тому думають, що якщо вистрибнуть, то доберуться до берега і будуть живими. Але це неправильна реакція», – розповідає Денис Чумак.

Також командир катера розповів, що на борту діє залізне правило: командир судна – головний, незалежно від звань десантників.

«Я завжди пояснював десантникам: коли ви потрапляєте до мене на борт, я ваш командир, а не хтось із вашого підрозділу, – так воно і є, за статутом, – і ви повинні виконувати мої накази й не робити дурниць», – зазначає Денис Чумак.

Військовий зауважує, що кожен вихід – це не просто перевезення, а складна тактична операція під прицілом артилерії та дронів. «Я здійснив більше 35 виходів. Після 35-го вже збився з рахунку, бо почав працювати на іншому катері», – додав Денис Чумак.

«Главком» писав, що минулого року Денис Чумак отримав Зірку Героя – за відчайдушно сміливі рейди з правого берега Дніпра на лівий, окупований росіянами: доставляв туди десант і забирав поранених.

