Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

35 бойовий виходів на лівий берег Дніпра. Герой України розповів про специфіку бою на воді

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
35 бойовий виходів на лівий берег Дніпра. Герой України розповів про специфіку бою на воді
Воїни річкової флотилії
фото: 26-ий окремий дивізіон річкових катерів

«Вода – це відкритий простір, тут ніде сховатися, ти завжди як на долоні, тебе всі бачать»

Командир десантного катера, Герой України Денис Чумак, поділився унікальним досвідом керування судном під час рейсів на лівобережний плацдарм. За його словами, керувати катером в екстремальних умовах значно складніше, ніж будь-яким наземним транспортом, а головна небезпека часто криється не лише в обстрілах, а й у паніці на борту, інформує «Главком».

Денис Чумак каже, що вода – це стихія, яка не вибачає помилок. На відміну від автомобіля, катер має велику інерцію, яку потрібно відчувати кожною клітиною.

«Катер складніше водити, ніж габаритний автомобіль, тому що він ходить не по жорсткій поверхні. Треба відчувати інерцію води... бачити дистанцію, на яку потрібно скинути швидкість або зробити реверс. Вода – це відкритий простір, тут ніде сховатися, ти завжди як на долоні», – розповідає командир десантного катера.

За словами Дениса Чумака, одним із найважчих моментів у роботі екіпажу є контроль над десантом під час ворожих атак. Для багатьох бійців, які вперше потрапляють під вогонь на воді, природним інстинктом стає бажання покинути катер, що є ціллю. Однак Чумак наголошує: вистрибування у воду – це майже гарантована смерть.

«У мене були випадки, коли йшов обстріл катера і десант намагався вистрибувати за борт. Це ті, хто вперше їхав на лівий берег. Вони сідають на борт заряджені, мотивовані, а коли починається обстріл, буває дезорієнтація, спроба вискочити у воду, в когось страх переходить у паніку, а паніка – це дуже погано в бойових умовах. Десантники розуміють, що ворог стріляє по катеру, тому думають, що якщо вистрибнуть, то доберуться до берега і будуть живими. Але це неправильна реакція», – розповідає Денис Чумак.

Також командир катера розповів, що на борту діє залізне правило: командир судна – головний, незалежно від звань десантників. 

«Я завжди пояснював десантникам: коли ви потрапляєте до мене на борт, я ваш командир, а не хтось із вашого підрозділу, – так воно і є, за статутом, – і ви повинні виконувати мої накази й не робити дурниць», – зазначає Денис Чумак.

Військовий зауважує, що кожен вихід – це не просто перевезення, а складна тактична операція під прицілом артилерії та дронів. «Я здійснив більше 35 виходів. Після 35-го вже збився з рахунку, бо почав працювати на іншому катері», – додав Денис Чумак.

«Главком» писав, що минулого року Денис Чумак отримав Зірку Героя – за відчайдушно сміливі рейди з правого берега Дніпра на лівий, окупований росіянами: доставляв туди десант і забирав поранених.
 

Теги: Герой України Україна росія війна вода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

35 бойовий виходів на лівий берег Дніпра. Герой України розповів про специфіку бою на воді
35 бойовий виходів на лівий берег Дніпра. Герой України розповів про специфіку бою на воді
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua