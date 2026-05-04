Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Зірки «Пригод Електроніка» поширюють новий фейк про ЗСУ (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Зірки «Пригод Електроніка» поширюють новий фейк про ЗСУ (відео)
Брати Торсуєви активно просувають російські наративи
фото з відкритих джерел

Російські актори-близнюки Володимир і Юрій Торсуєви створили новий пропагандистський фейк

Радянські актори-близнюки Володимир і Юрій Торсуєви, відомі за головними ролями у фільмі «Пригоди Електроніка», стали героями чергового скандалу. В інтерв’ю російському пропагандисту Антону Красовському, яке почало ширитися мережею, вони озвучили абсурдну історію, яка майже дослівно повторює сумнозвісний фейк 2014 року про «розіп’ятого хлопчика», інформує «Главком».

Під час інтерв’ю один із братів, не навівши жодних доказів, поділився «жахливою історією» про трирічну дівчинку та її дворічного брата. За версією Торсуєва:

  • Дітей нібито «розіп’яли»;
  • Їхню матір буцімто «зґвалтували 20 осіб»;
  • Наостанок сім'ю нібито «прив’язали до БТРів і розірвали».

Цікаво, що навіть сам інтерв'юер Антон Красовський, який відомий своєю агресивною українофобською риторикою, засумнівався в адекватності почутого. Він прямо заявив акторам, що ця розповідь виглядає як «байка та вигадка».

Зауважимо, раніше брати Торсуєви вже неодноразово підтримували агресію Росії проти України та відвідували окуповані території, за що внесені до бази «Миротворець». Тепер до їхнього списку «досягнень» додалося тиражування кричущих фейків, які не витримують критики навіть усередині самої пропагандистської машини Кремля.

«Главком» писав, що російська пропаганда посилила кампанію з дискредитації Збройних Сил України. Цього разу головною мішенню стала Служба військового капеланства, яку звинуватили у створенні каральних підрозділів. Як «речові докази» у пропагандистських сюжетах демонструють релігійну літературу, нагороди та внутрішню документацію, намагаючись надати вигадкам вигляду достовірності.

Раніше повідомлялось, що пропагандистські ресурси ворога розпочали нову хвилю інформаційної атаки на Сили оборони України. Цього разу окупанти поширюють дезінформацію про те, що підрозділи Національної гвардії України нібито виконують роль «загороджувальних загонів» поблизу села Зибине, що на Харківщині. 

У Центрі протидії дезінформації повідомляють: згідно з вигадкою ворога, нацгвардійці нібито силою змушують бійців 113-ї окремої бригади ТрО залишатися на позиціях, не даючи їм відступати. Насправді ці заяви не мають нічого спільного з реальністю.

Читайте також:

Теги: фейк пропаганда росія війна гібридна війна інформаційна війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Зеленський з експрезидентом США Байденом на переговорах у Нью-Йорку
Не Путін. Трамп назвав, хто винен у тому, що війна в Україні досі триває
30 квiтня, 22:47
Мацінка викликав очільника російського посольства
Чехія викликала російського посла через погрози Кремля
20 квiтня, 17:47
На Вінниччині під час повітряної тривоги пролунав вибух
На Вінниччині під час повітряної тривоги пролунав вибух
15 квiтня, 18:47
Путін зазначив, що статистичні дані показують зниження економічної динаміки в Росії вже два місяці поспіль
Путін пов’язав падіння російської економіки з погодою
15 квiтня, 18:16
Громадяни Росії відгукнулися на заклик українських ультрас
У Росії продовжують відбуватися антипутінські акції, ініційовані українськими ультрас
15 квiтня, 12:22
Бойові дії за участю Ізраїлю та США завдали значної шкоди економіці країни
Ізраїль підрахував витрати на війну з Іраном
13 квiтня, 04:13
Зеленський: Українська армія готова до будь-якого розвитку подій на фронті
Україна буде дотримуватись режиму тиші – Зеленський
11 квiтня, 12:32
Фермери зменшили площі посіву через ризик провалу експорту
Війна на Близькому Сході підвищила витрати українських фермерів: деталі
10 квiтня, 16:57
Неля Штепа майже два роки не відвідує судові засідання
Ексмера Слов’янська Нелю Штепу оголошено у розшук
9 квiтня, 07:30

Соціум

Життя в бункері та страх перед безпілотниками: розвідка розкрила деталі параної Путіна
Життя в бункері та страх перед безпілотниками: розвідка розкрила деталі параної Путіна
Зірки «Пригод Електроніка» поширюють новий фейк про ЗСУ (відео)
Зірки «Пригод Електроніка» поширюють новий фейк про ЗСУ (відео)
Самару атакували дрони: що відомо
Самару атакували дрони: що відомо
Politico: Економічна криза на Кубі досягла критичної точки
Politico: Економічна криза на Кубі досягла критичної точки
Daily Mail: Війна в Ірані паралізувала один із найпопулярніших курортів світу
Daily Mail: Війна в Ірані паралізувала один із найпопулярніших курортів світу
На круїзному лайнері стався спалах хантавірусу: загинули троє людей
На круїзному лайнері стався спалах хантавірусу: загинули троє людей

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua