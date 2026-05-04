Зірки «Пригод Електроніка» поширюють новий фейк про ЗСУ (відео)

Російські актори-близнюки Володимир і Юрій Торсуєви створили новий пропагандистський фейк

Радянські актори-близнюки Володимир і Юрій Торсуєви, відомі за головними ролями у фільмі «Пригоди Електроніка», стали героями чергового скандалу. В інтерв’ю російському пропагандисту Антону Красовському, яке почало ширитися мережею, вони озвучили абсурдну історію, яка майже дослівно повторює сумнозвісний фейк 2014 року про «розіп’ятого хлопчика», інформує «Главком».

Під час інтерв’ю один із братів, не навівши жодних доказів, поділився «жахливою історією» про трирічну дівчинку та її дворічного брата. За версією Торсуєва:

Дітей нібито «розіп’яли»;

Їхню матір буцімто «зґвалтували 20 осіб»;

Наостанок сім'ю нібито «прив’язали до БТРів і розірвали».

Цікаво, що навіть сам інтерв'юер Антон Красовський, який відомий своєю агресивною українофобською риторикою, засумнівався в адекватності почутого. Він прямо заявив акторам, що ця розповідь виглядає як «байка та вигадка».

Російські актори-близнюки-електроніки Володимир і Юрій Торсуєви створили новий пропагандистський фейк.



Вони розповіли історію про «розіп'яту трирічну дівчинку» , яка нагадує відомий фейк РФ про розіп'ятого хлопчика зі Слов'янська з 2014 року pic.twitter.com/wy2B6TarhV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 4, 2026

Зауважимо, раніше брати Торсуєви вже неодноразово підтримували агресію Росії проти України та відвідували окуповані території, за що внесені до бази «Миротворець». Тепер до їхнього списку «досягнень» додалося тиражування кричущих фейків, які не витримують критики навіть усередині самої пропагандистської машини Кремля.

«Главком» писав, що російська пропаганда посилила кампанію з дискредитації Збройних Сил України. Цього разу головною мішенню стала Служба військового капеланства, яку звинуватили у створенні каральних підрозділів. Як «речові докази» у пропагандистських сюжетах демонструють релігійну літературу, нагороди та внутрішню документацію, намагаючись надати вигадкам вигляду достовірності.

Раніше повідомлялось, що пропагандистські ресурси ворога розпочали нову хвилю інформаційної атаки на Сили оборони України. Цього разу окупанти поширюють дезінформацію про те, що підрозділи Національної гвардії України нібито виконують роль «загороджувальних загонів» поблизу села Зибине, що на Харківщині.

У Центрі протидії дезінформації повідомляють: згідно з вигадкою ворога, нацгвардійці нібито силою змушують бійців 113-ї окремої бригади ТрО залишатися на позиціях, не даючи їм відступати. Насправді ці заяви не мають нічого спільного з реальністю.