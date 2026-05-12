Європа змінила правила ввезення тварин: деталі для українців

Єгор Голівець
Власникам домашніх тварин пояснили, які документи тепер обов’язкові для в’їзду до ЄС
Євросоюз запровадив нові вимоги для власників собак, котів і домашніх птахів

Європейський Союз із 22 квітня запровадив оновлені правила некомерційного переміщення домашніх тварин із третіх країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що ключові вимоги для ввезення тварин до країн ЄС залишаються чинними. Йдеться про обов’язкову ідентифікацію мікрочипом, наявність чинної вакцинації проти сказу, тест на титри антитіл та міжнародний ветеринарний сертифікат. Водночас нові правила деталізують окремі процедури оформлення документів і перевезення тварин.

Зокрема, у ветеринарному сертифікаті тепер обов’язково має бути вказаний власник тварини навіть у випадках, коли перевезення здійснює уповноважена особа. Крім того, таке переміщення дозволяється лише у проміжку до п’яти днів до або після подорожі власника.

Також ЄС уточнив правила щодо вакцинації проти сказу. Встановлено чіткий термін дії результату тесту на титри антитіл – він має бути зроблений не менш як за 90 днів до видачі ветеринарного сертифіката. Окремо Євросоюз затвердив нові форми супровідних документів для перевезення тварин.

Для домашніх птахів запроваджено додаткову декларацію, яка підтверджує умови їхнього утримання після прибуття до країни призначення.

У Держпродспоживслужбі наголосили, що нові правила не створюють додаткових обмежень для власників тварин, а мають зробити процедури більш зрозумілими та передбачуваними.

Також передбачено перехідні періоди для адаптації до нових вимог. Для собак, котів і тхорів вони діятимуть до 31 березня 2027 року. Для домашніх птахів перехідний період застосовуватиметься за умови видачі сертифіката до 1 жовтня 2026 року.

До слова, в Україні набула чинності урядова постанова, яка спрощує правила виїзду за кордон для більшості жінок, які працюють у державних органах та органах місцевого самоврядування.

Теги: Європейський Союз Україна кордон тварини

Міністр оборони Німеччини побачив роботу мобільних груп ППО в Україні
Європа змінила правила ввезення тварин: деталі для українців
Погрози Лондона не спрацювали. Тіньовий флот РФ пройшов британські води
США змусили Європу діяти. Союзники взялися за створення власної альтернативи Tomahawk
У Техасі шестеро людей загинули від теплового удару в зачиненому залізничному контейнері
Путін після параду Перемоги вечеряв з жінкою: що про неї відомо (фото)

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

