Європа змінила правила ввезення тварин: деталі для українців

Власникам домашніх тварин пояснили, які документи тепер обов’язкові для в’їзду до ЄС

Євросоюз запровадив нові вимоги для власників собак, котів і домашніх птахів

Європейський Союз із 22 квітня запровадив оновлені правила некомерційного переміщення домашніх тварин із третіх країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що ключові вимоги для ввезення тварин до країн ЄС залишаються чинними. Йдеться про обов’язкову ідентифікацію мікрочипом, наявність чинної вакцинації проти сказу, тест на титри антитіл та міжнародний ветеринарний сертифікат. Водночас нові правила деталізують окремі процедури оформлення документів і перевезення тварин.

Зокрема, у ветеринарному сертифікаті тепер обов’язково має бути вказаний власник тварини навіть у випадках, коли перевезення здійснює уповноважена особа. Крім того, таке переміщення дозволяється лише у проміжку до п’яти днів до або після подорожі власника.

Також ЄС уточнив правила щодо вакцинації проти сказу. Встановлено чіткий термін дії результату тесту на титри антитіл – він має бути зроблений не менш як за 90 днів до видачі ветеринарного сертифіката. Окремо Євросоюз затвердив нові форми супровідних документів для перевезення тварин.

Для домашніх птахів запроваджено додаткову декларацію, яка підтверджує умови їхнього утримання після прибуття до країни призначення.

У Держпродспоживслужбі наголосили, що нові правила не створюють додаткових обмежень для власників тварин, а мають зробити процедури більш зрозумілими та передбачуваними.

Також передбачено перехідні періоди для адаптації до нових вимог. Для собак, котів і тхорів вони діятимуть до 31 березня 2027 року. Для домашніх птахів перехідний період застосовуватиметься за умови видачі сертифіката до 1 жовтня 2026 року.

До слова, в Україні набула чинності урядова постанова, яка спрощує правила виїзду за кордон для більшості жінок, які працюють у державних органах та органах місцевого самоврядування.