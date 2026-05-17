Leléka після Євробачення: Ми звучали гідно і говорили про важливе

Вікторія Лелека: вийшла зі сцени після фіналу з відчуттям щастя і задоволення від виступу

Українська представниця на «Євробаченні-2026» Leléka поділилася враженнями від виступу у фіналі конкурсу, що відбувся 16 травня у Відні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram виконавиці.

«Від себе я дала все»

За словами Вікторії Лелеки, після завершення виступу вона відчула рідкісне для себе задоволення від власної роботи на сцені. Артистка визнала, що рідко буває задоволена своїми виступами, однак цього разу все було на найвищому рівні.

«Я вийшла зі сцени після виступу з відчуттям щастя. Я дуже рідко задоволена своїми виступами, але цей виступ – ми реально зробили все, і все було на найвищому рівні, якому я спроможна. Від себе я дала все», – написала виконавиця.

Leléka підкреслила, що Україна не лише гідно прозвучала на головній сцені Євробачення, а й говорила про важливе. Вона назвала потрапляння до топ-10, виступ з бандурою та встановлення рекорду – і наголосила, що все це вдалося зробити «осяйним чином», а не «як вмираюча пташка». Також виконавиця подякувала всім, хто голосував за неї.

Дев'яте місце і рекордна нота

За підсумками фіналу Leléka посіла дев'яте місце з 221 балом – 54 від журі та 167 від глядачів. Перед підрахунком телеголосів Україна перебувала на 15-й позиції, однак підтримка глядачів з усієї Європи підняла її на шість позицій.

Упродовж конкурсного тижня у Відні Leléka звернула на себе увагу тривалою вокальною нотою, яку ЗМІ охрестили «рекордною» для Євробачення. У фіналі вона відтворила цю ноту бездоганно. Поруч з виконавицею весь виступ грав бандурист Ярослав Джусь – вперше в історії конкурсу на сцені Євробачення наживо зазвучала українська бандура. Наприкінці виступу Leléka вигукнула «Слава Україні!» і показала рукою жест тризуба.

Фото: ФБ сторінка Leléka

Переможницею «Євробачення-2026» стала болгарська виконавиця DARA з піснею Bangaranga – Болгарія вперше в своїй історії здобула перемогу на конкурсі.



Нагадаємо, Leléka пройшла до фіналу «Євробачення-2026» після виступу у другому півфіналі 14 травня, де посіла друге місце за глядацькими вподобаннями, а її номер набрав найбільше вподобайок серед усіх виступів того вечора на YouTube-каналі конкурсу. Україна – єдина країна в історії Євробачення, яка за 21 рік участі жодного разу не залишилася поза фіналом.