Головна Країна Культура
search button user button menu button

Leléka після Євробачення: Ми звучали гідно і говорили про важливе

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Leléka після Євробачення: Ми звучали гідно і говорили про важливе
Вперше в історії конкурсу на сцені Євробачення зазвучала українська бандура
Фото: ФБ сторінка Leléka
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Вікторія Лелека: вийшла зі сцени після фіналу з відчуттям щастя і задоволення від виступу

Українська представниця на «Євробаченні-2026» Leléka поділилася враженнями від виступу у фіналі конкурсу, що відбувся 16 травня у Відні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram виконавиці

«Від себе я дала все»

За словами Вікторії Лелеки, після завершення виступу вона відчула рідкісне для себе задоволення від власної роботи на сцені. Артистка визнала, що рідко буває задоволена своїми виступами, однак цього разу все було на найвищому рівні.

«Я вийшла зі сцени після виступу з відчуттям щастя. Я дуже рідко задоволена своїми виступами, але цей виступ – ми реально зробили все, і все було на найвищому рівні, якому я спроможна. Від себе я дала все», – написала виконавиця.

Leléka підкреслила, що Україна не лише гідно прозвучала на головній сцені Євробачення, а й говорила про важливе. Вона назвала потрапляння до топ-10, виступ з бандурою та встановлення рекорду – і наголосила, що все це вдалося зробити «осяйним чином», а не «як вмираюча пташка». Також виконавиця подякувала всім, хто голосував за неї. 

Дев'яте місце і рекордна нота

За підсумками фіналу Leléka посіла дев'яте місце з 221 балом – 54 від журі та 167 від глядачів. Перед підрахунком телеголосів Україна перебувала на 15-й позиції, однак підтримка глядачів з усієї Європи підняла її на шість позицій.

Упродовж конкурсного тижня у Відні Leléka звернула на себе увагу тривалою вокальною нотою, яку ЗМІ охрестили «рекордною» для Євробачення. У фіналі вона відтворила цю ноту бездоганно. Поруч з виконавицею весь виступ грав бандурист Ярослав Джусь – вперше в історії конкурсу на сцені Євробачення наживо зазвучала українська бандура. Наприкінці виступу Leléka вигукнула «Слава Україні!» і показала рукою жест тризуба.

Leléka після Євробачення: Ми звучали гідно і говорили про важливе фото 1
Фото: ФБ сторінка Leléka

Переможницею «Євробачення-2026» стала болгарська виконавиця DARA з піснею Bangaranga – Болгарія вперше в своїй історії здобула перемогу на конкурсі.

Нагадаємо, Leléka пройшла до фіналу «Євробачення-2026» після виступу у другому півфіналі 14 травня, де посіла друге місце за глядацькими вподобаннями, а її номер набрав найбільше вподобайок серед усіх виступів того вечора на YouTube-каналі конкурсу. Україна – єдина країна в історії Євробачення, яка за 21 рік участі жодного разу не залишилася поза фіналом.

Читайте також:

Теги: Євробачення Болгарія Україна Leleka

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Представники Данії та Норвегії дуже добре спілкуються між собою, фанати співаків оцінили вчинок
Фіналіст Євробачення-2026 освідчився іншому учаснику Грандфіналу
Вчора, 17:45
Президент Латвії проводить консультації з політичними силами
Президент Латвії назвав умови для формування уряду після відставки Сіліні
15 травня, 21:23
Країна неодноразово надсилала своїх представників на конкурс від інших країн
Готується до дебюту? Мовник однієї з американських країн відвідає Євробачення у Відні
14 травня, 19:54
Чому арабські еліти дедалі більше зацікавлені у перемозі України
Чому арабські еліти дедалі більше зацікавлені у перемозі України
14 травня, 17:40
Ноам Беттан представив Ізраїль на Євробаченні 2026
Ізраїль підкорив сцену Євробачення 2026 попри бойкоти та скандали (відео)
13 травня, 02:26
Через блискавки одна зі святкових подій конкурсу завершилася достроково
Через погодні умови організатори Євробачення евакуювали важливий об'єкт конкурсу
12 травня, 14:04
Залужний поспілкуватися зі студентами з різних українських університетів
Залужний описав, як він бачить перемогу України у війні
26 квiтня, 21:35
Тон, у якому Україна заходить у ці розмови, помітно змінився
Деталь, яка часто залишається в тіні – Україна тепер сама обирає, де говорити з Росією
26 квiтня, 20:33
Дудаєв вірив, що саме Україна стане кінцем російської імперії
«Коли зійде українське сонце – Росія зникне»: 30 років пам'яті Джохара Дудаєва (фото, відео)
21 квiтня, 10:11

Культура

Українська стрічка про вторгнення РФ здобула нагороду в Каннах
Українська стрічка про вторгнення РФ здобула нагороду в Каннах
Leléka після Євробачення: Ми звучали гідно і говорили про важливе
Leléka після Євробачення: Ми звучали гідно і говорили про важливе
Болгарія перемогла на Євробаченні-2026, Україна посіла дев'яте місце
Болгарія перемогла на Євробаченні-2026, Україна посіла дев'яте місце
Пішов із життя Олександ Сафонов – суперзірка українського ТБ
Пішов із життя Олександ Сафонов – суперзірка українського ТБ
Харківщина: російський дрон атакував музей Сковороди
Харківщина: російський дрон атакував музей Сковороди
«Дон Жуан» в українському перекладі. Дніпровська опера покаже свою першу виставу у новому статусі
«Дон Жуан» в українському перекладі. Дніпровська опера покаже свою першу виставу у новому статусі

Новини

Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Вчора, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
15 травня, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
14 травня, 22:15

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua